Суд признал преднамеренным банкротство колхоза имени Петровых

24 января 2024, 00:06

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Бывшие директор и главный бухгалтер колхоза имени Петровых, а также кредитор признаны виновными в преднамеренном банкротстве сельхозпредприятия. Суд назначил им от четырех до пяти с половиной лет лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", следователи в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии возбудили четыре уголовных дела по фактам незаконного отчуждения земли, неуплаты налогов, мошенничества, преднамеренного банкротства, и коммерческого подкупа в связи с конфликтом в колхозе имени Петровых. По делу о незаконном отчуждении земли бывший председатель колхоза Александр Дегтяренко был признан виновным и приговорен к году лишения свободы условно. По остальным делам также проходят бывший главный бухгалтер Наталья Яценко и предприниматель из Ставропольского края Александр Заиченко, которые обвиняются по двум статьям - о преднамеренном банкротстве и мошенничестве.

Члены колхоза имени Петровых в станице Екатериноградская Прохладненского района Кабардино-Балкарии длительное время борются за право на пользование землей. 28 марта 2021 года суд оставил в силе решение о возврате колхозу более 13 тысяч гектаров земли, которая была оформлена в аренду ООО "Новое время" на 41 год. 6 июля 2021 года Арбитражный суд отменил это решение, сославшись на "вновь открывшиеся обстоятельства", и разрешил "Новому времени" продолжать пользоваться колхозной землей. 30 июня 2022 года Апелляционный арбитражный суд принял решение о возврате 13 тысяч гектаров земли колхозу. 5 декабря 2023 года глава СКР Александр Бастрыкин отреагировал на обращение пайщиков, которые пожаловались на захват управления колхозом имени Петровых. Член колхоза имени Петровых Леонид Гордиенко с сентября находится в СИЗО по обвинению в коммерческом подкупе жителей станицы.

Суд признал виновными в преднамеренном банкротстве, и мошенничестве бывшего главу а также бывшего главного бухгалтера и кредитора колхоза имени Петровых, а бывший руководитель колхоза также признан виновынм в злоупотреблении полномочиями сообщило 23 января управление Следкома по Кабардино-Балкарии.

По версии следствия и суда, бывшее руководство КФХ "Колхоз им.Петровых" "в составе организованной преступной группы, совместно с жителем города Ставрополя, умышленно совершили действия направленные на преднамеренное банкротство коллективного хозяйства с получением контроля над процессами банкротства и хищения его имущества в особо крупном размере". Установлено, что бывший руководитель хозяйства, действуя в интересах жителя Ставрополя, злоупотребляя своими должностными полномочиями, передал последнему земельный участок площадью более 1 700 га, на невыгодных для хозяйства условиях, чем причинил колхозу существенный материальный вред.

"Подсудимым назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком от четырех до пяти лет и шести месяцев, они взяты под стражу в зале суда", - говорится в Telegram- канале ведомства.

Как следует из карточки дела на сайте Прохладненского районного суда, дело рассматривалось с декабря 2022 года, приговор был вынесен 22 января.

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