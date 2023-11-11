Защита обжаловала арест члена колхоза имени Петровых в кассационном суде

11 ноября 2023, 01:55

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Член колхоза имени Петровых Леонид Гордиенко с сентября находится в СИЗО по обвинению в коммерческом подкупе жителей станицы Екатериноградской. По мнению обвинения, он раздал станичникам комбикорм в обмен на доверенности на право голосовать от их имени на собрании колхоза. Защита, оспорившая меру пресечения в кассационном суде, утверждает, что раздача комбикорма и выдача доверенностей не связаны друг с другом и оснований для нахождения в СИЗО Гордиенко нет.

Как писал "Кавказский узел", члены колхоза имени Петровых в станице Екатериноградская назначили на 19 августа внеочередное собрание. На нем планировалось избрать правление колхоза, председателя и ревизионную комиссию, а также принять устав в новой редакции. 19 августа силовики провели обыски и изъяли документы в доме, где планировалось провести собрание. При обыске силовики заявили, что в отношении члена колхоза Леонида Гордиенко возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе, поскольку он раздал жителям станицы пшеницу. Колхозники избрали Гордиенко председателем после ухода силовиков.

На собрании, которое намечалось на 24 сентября 2022 года, члены колхоза также планировали провести выборы правления колхоза, председателя и ревизионной комиссии. Однако в день собрания в станицу прибыла районная полиция, которая приняла собрание за митинг. Мероприятие запретили, а организаторов привлекли к административной ответственности, обвинив в попытке провести несанкционированный митинг. Суд оштрафовал каждого из четырех организаторов собрания на 10 тысяч рублей. Верховный суд Кабардино-Балкарии позже отменил эти наказания. В марте 2023 года Прохладненский райсуд после повторного рассмотрения закрыл дела.

Житель станицы Екатериноградской, член колхоза имени Петровых, избранный в августе его председателем, Леонид Гордиенко с 19 сентября находится в СИЗО Нальчика. Он обвиняется в коммерческом подкупе (часть 3 статьи 204 УК РФ) станичников. Районный суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца, Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил решение в силе. Адвокаты обжаловали меру пресечения в Пятом кассационном суде, говорится в публикации "Досудебное наказание. Для чего держат в СИЗО Леонида Гордиенко?" автора блога "Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости" на "Кавказском узле".

По словам юриста Владимира Головченко, в начале лета ставропольские бизнесмены передали 90 семьям станичников по три тонны комбикорма в качестве благотворительной помощи. Аналогичную помощь станичникам оказывал ранее колхоз, однако последние три года она не оказывалась из-за банкротства. Комбикорм разгружался во дворе одной из местных жительниц, откуда его забирали сельчане. Гордиенко к раздаче не имел никакого отношения. Однако обвинение считает, что раздача комбикорма проводилась для получения голосов колхозников. Для этого они, как говорится в обвинении, оформили на Гордиенко доверенности на право голосовать от их имени на собрании колхоза. При этом Головченко утверждает, что доверенности действительно собирались, но было это задолго до раздачи комбикорма и эти события никак друг с другом не связаны.

Ссылаясь на постановления Конституционного суда РФ, адвокаты указывают, что до вынесения приговора судом в отношении лица действует презумпция невиновности, ограничения же, связанные с содержанием под стражей, сопоставимы с уголовным наказанием. «Не в полной мере приняты во внимание данные о личности, состоянии здоровья Гордиенко Л.В., который впервые привлекается к уголовной ответственности», - написали адвокаты в кассационной жалобе.

Основанием для задержания Гордиенко стало ходатайство следователя, в котором он выдвинул предположения, что Гордиенко может скрыться от следствия, оказать влияние на свидетелей и так далее. По мнению защиты, каких-либо объективных и достоверных доказательств, того, что Гордиенко может скрыться, угрожать свидетелям или воспрепятствовать производству по уголовному делу, суду не было представлено. Адвокаты указывают, что с момента возбуждения уголовного дела и до даты задержания Гордиенко прошло более месяца. Все это время он находился дома и никаких попыток скрыться или оказать воздействие на свидетелей, не предпринимал, у него крепкая семья, устойчивые социальные связи, он родился и живет в станице Екатериноградская, не имеет заграничного паспорта.

Адвокаты также указали, что судами не учтено состояние здоровья Гордиенко, который имеет ряд серьезных заболеваний, требующих медицинского наблюдения и лечения.

По словам адвоката, в суде апелляционной инстанции следователь заявил, что при проведении обыска у Гордиенко были изъяты оригиналы доверенностей от жителей станицы, по мнению следователя, «добытые преступным путем». «При этом изъятые доверенности были удостоверены нотариусом и не оспорены в установленном законом порядке. Граждане, выдавшие доверенности, их не отозвали, в судебном порядке они не признаны недействительными», - сказал адвокат.

По мнению защиты, члены колхоза выдали доверенности на право представлять их интересы на колхозном собрании в связи с тем, что опасались явиться лично на собрание после того, как ранее попытки организовать собрание были жестко пресечены силовиками, а на организаторов завели административные дела. Районным судом были вынесены решения о назначении членам инициативной группы штрафов по 10 тысяч рублей каждому. Однако эти решения были признаны незаконными и отменены Верховным судом Кабардино-Балкарии.

После ареста Гордиенко члены колхоза провели вновь собрание и выбрали председателем другого человека. На всякий случай его фамилия не разглашается.

Напомним, что 28 марта 2021 года суд оставил в силе решение о возврате колхозу имени Петровых более 13 тысяч гектаров земли в Прохладненском районе, которая была оформлена в аренду ООО "Новое время" на 41 год. На собрание, которое проводил после этого конкурсный управляющий, прибыли вооруженные люди, чтобы запугать колхозников и не возвращать землю колхозу. 6 июля 2021 года Арбитражный суд отменил ранее принятое решение, сославшись на "вновь открывшиеся обстоятельства", и разрешил "Новому времени" продолжать пользоваться колхозной землей. 30 июня 2022 года Апелляционный арбитражный суд принял решение о возврате 13 тысяч гектаров земли колхозу.

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