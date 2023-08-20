Собрание членов колхоза имени Петровых состоялось после обысков

20 августа 2023, 13:50

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Силовики в Кабардино-Балкарии провели обыски и изъяли документы в доме, где планировалось собрание членов колхоза имени Петровых. Колхозники избрали председателя после ухода силовиков.

Как писал "Кавказский узел", члены колхоза имени Петровых в станице Екатериноградская назначили на 19 августа внеочередное собрание. На нем планировалось избрать правление колхоза, председателя и ревизионную комиссию, а также принять устав в новой редакции.

На собрании, которое намечалось на 24 сентября 2022 года, члены колхоза также планировали провести выборы правления колхоза, председателя и ревизионной комиссии. Однако в день собрания в станицу прибыла районная полиция, которая приняла собрание за митинг. Мероприятие запретили, а организаторов привлекли к административной ответственности, обвинив в попытке провести несанкционированный митинг. Суд оштрафовал каждого из четырех организаторов собрания на 10 тысяч рублей. Верховный суд Кабардино-Балкарии позже отменил эти наказания. В марте 2023 года Прохладненский райсуд после повторного рассмотрения закрыл дела.

Силовики изъяли документы с места проведения собрания

19 августа в станице Екатериноградской прошло собрание членов колхоза имени Петровых, которое колхозники решили провести в частном домовладении. Собранию попытались помешать сотрудники силовой структуры, которые прибыли на место проведения собрания к его началу.

Хозяйка домовладения Надежда Анисимова сначала отказывалась их впускать, потом все же впустила. Силовики заявили, что будут проводить оперативно-розыскные мероприятия, и предъявили постановление Прохладненского райсуда. На вопрос колхозников, что они будут искать, силовики ответили, что будут искать документы. Они пояснили, что в отношении члена колхоза Леонида Гордиенко возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе, поскольку он раздал жителям станицы пшеницу.

Колхозники указали, что Леонид Гордиенко проживает по другому адресу, однако силовики продолжали настаивать на оперативно-розыскных мероприятиях по месту проведения собрания.

В итоге они изъяли все документы, касающиеся проведения собрания. Изъятие документов и составление протокола об изъятии заняли три часа. Все это время участники собрания – около 30 человек - стояли во дворе, так как выходить силовики никому не разрешали. Когда силовики покинули двор, собрание колхозников все же состоялось. Председателем колхоза избрали Леонида Гордиенко, передал корреспондент "Кавказского узла".

28 марта 2021 года суд оставил в силе решение о возврате колхозу имени Петровых более 13 тысяч гектаров земли в Прохладненском районе, которая была оформлена в аренду ООО "Новое время" на 41 год. На собрание, которое проводил после этого конкурсный управляющий, прибыли вооруженные люди, чтобы запугать колхозников и не возвращать землю колхозу. 6 июля 2021 года Арбитражный суд отменил ранее принятое решение, сославшись на "вновь открывшиеся обстоятельства", и разрешил "Новому времени" продолжать пользоваться колхозной землей. 30 июня 2022 года Апелляционный арбитражный суд принял решение о возврате 13 тысяч гектаров земли колхозу.

Станичники выразили надежду на возрождение колхоза

Перед началом собрания корреспондент "Кавказского узла" пообщался с его участниками. Александр Брагинцев рассказал, что жители Екатериноградской хотели бы восстановить колхоз. "Колхоз обанкротился. Это произошло в 2019 году. На данный момент ситуация изменилась. И мы должны провести собрание, выбрать руководство, проголосовать за него. Наши дети должны где-то работать. А сейчас земля у «Нового времени», а у колхозников работы нет", - рассказал он.

"Очень надеемся, что у нас все получится, и мы сможем вернуть нашу землю. Земля – единственное, что у нас есть. Нам всем невозможно отсюда уехать. Я, например, люблю свою станицу, свой дом, свою родину, но чтобы жить, нужна работа. Хотелось бы, чтобы она была, и была стабильность. […] Сейчас такое ощущение, что мы - Богом забытый край", - сказала Надежда Савченко.

Александр Шатов рассказал, что колхоз имени Петровых в советское время был очень богатым, но постепенно пришел в упадок и стал убыточным. "Пришли какие-то люди и отобрали у нас все. По суду землю нам вернули. Мы несколько раз пытались провести собрание – один раз нам не дали, второй раз не дали, обвинили в том, что мы собираем митинги. Суд нас оправдал. Надеемся, что сегодня [19 августа] нам удастся выбрать руководящие органы", - сказал он.

Пока колхоз работал, люди жили за счет колхоза, а сейчас "ситуация плачевная", заметил Сергей Серенко. "Людям работать негде. Люди разъезжаются – кто в Москву, кто куда. Такая ситуация может привести к тому, что станица опустеет", - сказал он.

Колхоз все еще находится в процедуре банкротства, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Владимир Головченко. "14 августа 2023 года был погашен реестр требований кредиторов. Суд назначил рассмотрение итогов процедуры банкротства и его прекращение на 19 сентября. Помимо этого, на рассмотрении в Арбитражном суде КБР находится исковое заявление члена колхоза Леонида Гордиенко и ООО «Елена» о взыскании упущенной выгоды с основного кредитора ООО «Новое время» в сумме около 1 млрд рублей", - сказал он.

Юрист добавил, что конкурсным кредитором ООО «Елена» было подано заявление в отношении конкурсного управляющего о привлечении его к ответственности за невозврат земельного участка.

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