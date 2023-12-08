Пайщики колхоза имени Петровых назвали сфабрикованным дело о коммерческом подкупе

08 декабря 2023, 05:58

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Жители станицы Екатериноградская в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, вопреки решениям суда, не возвратили себе контроль над захваченными землями колхоза имени Петровых. Преследование члена колхоза Леонида Гордиенко и предпринимателя Владимира Сумарокова станичники называют сфабрикованным с целью не передавать земли пайщикам. Несколько дел о захвате земли и преднамеренном банкротстве хозяйства еще рассматривают в суде.

Как информировал "Кавказский узел", члены колхоза имени Петровых в станице Екатериноградская Прохладненского района Кабардино-Балкарии длительное время борются за право на пользование землей. 28 марта 2021 года суд оставил в силе решение о возврате колхозу более 13 тысяч гектаров земли, которая была оформлена в аренду ООО "Новое время" на 41 год. 6 июля 2021 года Арбитражный суд отменил это решение, сославшись на "вновь открывшиеся обстоятельства", и разрешил "Новому времени" продолжать пользоваться колхозной землей. 30 июня 2022 года Апелляционный арбитражный суд принял решение о возврате 13 тысяч гектаров земли колхозу. 5 декабря глава СКР Александр Бастрыкин отреагировал на обращение пайщиков, которые пожаловались на захват управления колхозом имени Петровых.

Против бывшего главного бухгалтера колхоза ранее было возбуждено уголовное дело о пособничестве в преднамеренном банкротстве колхоза и мошенничестве. Член колхоза имени Петровых Леонид Гордиенко с сентября находится в СИЗО по обвинению в коммерческом подкупе жителей станицы.

Следователи в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии возбудили четыре уголовных дела по фактам незаконного отчуждения земли, неуплаты налогов, мошенничества, преднамеренного банкротства, и коммерческого подкупа в связи с конфликтом в колхозе имени Петровых. По одному из этих дел суд уже вынес приговор, другие находятся на рассмотрении, выяснил корреспондент "Кавказского узла" в Прохладненском райсуд.

К ответственности привлечены бывшие председатель и главный бухгалтер колхоза, один член колхоза, инвестор и предприниматель из Ставрополя. Вместе с тем сделка, в результате которой колхозная земля была отчуждена в пользу посторонних людей, пока остается в силе.

Процесс отчуждения колхозной земли подробно изложен в приговоре бывшему председателю колхоза Александру Дегтяренко, опубликованном на сайте Прохладненского районного суда. Дегтяренко был признан виновным по части 1 статьи 201 ч.1 УК России (использование своих полномочий вопреки законным интересам организации (колхоза) в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц), а также по статье о подделке официального документа.

Согласно обстоятельствам, изложенным в приговоре, с 2016 года колхоз испытывал финансовые трудности после нескольких засушливых неурожайных лет. В 2019 году к руководителю колхоза обратилась с предложением представитель некоего инвестиционного фонда, обозначенная в документе инициалами М.Ж. Для реализации инвестиционных программ было решено создать новое предприятие, ООО «Агрокомплекс Екатериноградский» со 100% долей колхоза, и передать ему в аренду 7 тысяч гектаров земли на пять лет. Решение об этом приняли 30 августа 2019 года на общем собрании в присутствии 220 членов колхоза.

В конце ноября - начале декабря 2019 года, М.Ж. сообщила Дегтяренко, что инвесторы выдвинули требование о заключении договора с иной организацией, которая, по ее словам, имела «положительную динамику финансово- хозяйственной деятельности». Новый договор, как предполагалось, гарантирует инвестору возврат вложенных средств. Дегтяренко, опасаясь, что члены колхоза на общем собрании не одобрят такое решение, не стал созывать собрание, а подделал и подписал договор аренды земельных участков, общей площадью 13 471 гектаров в пользу ООО НПК «Новое время», единственным учредителем и генеральным директором которого являлась дочь М.Ж., обозначенная в решении суда инициалами М.Н. В фальшивой выписке из протокола были ложные сведения о якобы принятом коллегиальном решении уступки прав и обязанностей на землю компании «Новое время».

29 апреля 2020 года договор был зарегистрирован в установленном порядке и право пользования земельными участками общей площадью 13 471 гектаров незаконно перешло к ООО НПК «Новое время», подчеркивается в решении суда. В суде Дегтяренко полностью признал свою вину, в связи с чем дело было рассмотрено в особом порядке. Суд назначил ему год лишения свободы условно.

Еще одно дело против Дегтяренко рассматривается в Прохладненском районном суде сейчас: его обвиняют уже по четырем уголовным статьям, среди которых преднамеренное банкротство, злоупотребление полномочиями и мошенничестве. По этом же делу проходит бывший главный бухгалтер Наталья Яценко, которая обвиняется по двум статьям - о преднамеренном банкротстве и мошенничестве. Также в деле фигурирует предприниматель из Ставропольского края Александр Заиченко, он также обвиняется в преднамеренном банкротстве и мошенничестве. В ближайшее время в суде планируются прения по делу, передал корреспондент "Кавказского узла".

Как пояснил корреспонденту «Кавказского узла», работник колхоза Александр Шатов, хозяйство к 2016 году оказалось в трудном финансовом положении и пайщики надеялись на выход из кризиса с помощью инвесторов. «Была засуха, и при этом колхоз не получал никаких дотаций. Мы надеялись, что войдем в инвестиционную программу и решим все проблемы, но оказалось, что нас просто обманули», - сказал он.

Хотя еще в июне 2022 года суд постановил вернуть земли колхозу, а 26 сентября 2023 года Арбитражный суд вынес решение о завершении банкротства, сейчас землями колхоза продолжает пользоваться ООО "Новое время", сдавая участки в субаренду. Согласно версии СКР, средства, выделенные колхозу на орошение и приобретение техники, были похищены.

Станичникам не вернули землю, а кроме того, они подвергаются уголовному преследованию. Арест Леонида Гордиенко, который уже несколько месяцев находится в СИЗО Нальчика, станичники и адвокаты считают надуманными. Также по надуманному обвинению, по их мнению, был недавно арестован ставропольский предприниматель Владимир Сумароков. Оба обвинены в коммерческом подкупе колхозников для получения их голосов на общем собрании.

"Прохладненский районный суд арестовал ставропольского бизнесмена Владимира Сумарокова за то, что он в мае этого года оказал материальную помощь жителям станицы Екатериноградская. Помощь заключалась в передаче 80 нуждающимся семьям по три тонны комбикормов для животных. Бизнесмена обвинили в коммерческом подкупе. 19 августа в колхозе провели собрание и были избраны органы управления, к которым в связи с окончанием в хозяйстве банкротства должны были перейти функции управления. 19 сентября избранный председателем Леонид Гордиенко был арестован и обвинен в коммерческом подкупе", - отмечает автор блога "Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости" в публикации от 6 декабря.

Активистка из Прохладного Анастасия Емельянова уверена, что интерес ООО «Новое время» и стоящих за ним людей состоит лишь в получении государственных грантов и субсидий, которые ежегодно выделяются из бюджета на поддержку сельхозпроизводителей. «Эти люди заинтересованы лишь в деньгах, в больших деньгах. Они не собираются трудиться на земле, она им нужна лишь для того, чтобы получать гранты. Я не удивлюсь, если они начнут высаживать яблоневые сады по итальянским технологиям, ибо на них выделяют самые крупные гранты», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Емельянова отметила, что люди, заинтересованные в колхозных землях, имеют влияние, однако станичники, по ее мнению, еще могут добиться справедливости и вернуть себе землю.

Ведущий научный сотрудник Института географии РАН, доктор географических наук, профессор Алексей Гуня отметил некоторые особенности земельных конфликтов на Северном Кавказе.

«Напряженность и неулаженность в сфереземельных споров может быть использована другими заинтересованными сторонами для повышения своего политического влияния - это радикалы, предприниматели, которые хотят прийти в политику, и другие люди. Аажно, чтобы регулирование земельных споров проходило в правовых рамках, не приводило к расколу общества. Вторая особенность заключается в том, что многие земли как коллективное благо сложно или вообще нельзя передавать в частные руки даже в долгосрочную аренду. Конфликты в Кабардино-Балкарии, в частности, в Зольском и Прохладненском районе - примеры того, как сдача в аренду земель идет без учета национальных и местных географических условий. Законодательная база несовершенна, она очень трудно развивается. Самым большим препятствием к развитию земельных отношений в новых условиях является то, что доступ к правилам и механизмам регулирования землепользования монополизирован небольшой группой чиновников», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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