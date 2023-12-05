Пайщики колхоза имени Петровых добились внимания Бастрыкина к их проблеме

05 декабря 2023, 13:46

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Председатель ведомства Александр Бастрыкин дал поручение доложить ему по уголовным делам, возбужденным ранее по обращениям станичников жителей станиц Екатериноградской и Приближной в Кабардино-Балкарии после того, как они пожаловались в информационный центр ведомства на захват управления колхозом имени Петровых.

Как информировал "Кавказский узел", члены колхоза имени Петровых в станице Екатериноградская Прохладненского района Кабардино-Балкарии длительное время борются за право на пользование землей. 28 марта 2021 года суд оставил в силе решение о возврате колхозу более 13 тысяч гектаров земли, которая была оформлена в аренду ООО "Новое время" на 41 год. 6 июля 2021 года Арбитражный суд отменил это решение, сославшись на "вновь открывшиеся обстоятельства", и разрешил "Новому времени" продолжать пользоваться колхозной землей. 30 июня 2022 года Апелляционный арбитражный суд принял решение о возврате 13 тысяч гектаров земли колхозу. В отношении бывшего главного бухгалтера колхоза ранее было возбуждено уголовное дело о пособничестве в преднамеренном банкротстве колхоза и мошенничестве. Член колхоза имени Петровых Леонид Гордиенко с сентября находится в СИЗО по обвинению в коммерческом подкупе жителей станицы.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин затребовал от руководителя следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии Андрея Потапова доклад по уголовным делам, связанным с жалобами жителей станиц Екатериноградской и Приближной после того, как в информационный центр ведомства от них поступила жалоба. Бастрыкин запросил у Потапова, в том числе, сведения по уголовным делам, которые были направлены в суд, сообщил 4 декабря информационный центр Следкома на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В жалобе от станичников идет речь о том, что ООО НПК "Новое время" в 2020 году будто бы захватило управление колхозом имени Петровых, который является основным работодателем сельчан.

Руководство организации на основании поддельных документов передает земли в аренду третьим лицам и отказывает местным жителям в предоставлении участков. В результате они лишены заработка. Получаемые ООО НПК "Новое Время" из бюджета субсидии на строительство оросительной системы и покупки техники похищены, права жителей не восстановлены, сказано в сообщении инфомационного центра.

Напомним, на 24 сентября 2022 года члены колхоза запланировали собрание, на котором планировали провести выборы правления колхоза, председателя и ревизионной комиссии. Однако в день собрания в станицу прибыла районная полиция, которая приняла собрание за митинг. Мероприятие запретили, а организаторов привлекли к административной ответственности, обвинив в попытке провести несанкционированный митинг. Суд оштрафовал каждого из четырех организаторов собрания на 10 тысяч рублей. Верховный суд Кабардино-Балкарии позже отменил эти наказания. В марте 2023 года Прохладненский райсуд после повторного рассмотрения закрыл дела.

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