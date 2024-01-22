Суд в Северной Осетии закрыл дело о дискредитации армии

22 января 2024, 06:43

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Верховный суд Северной Осетии прекратил дело в отношении местного жителя Эдуарда Керашвили, которого силовики обвинили в дискредитацию армии за опубликованный в соцсети ролик с критикой спецоперации на Украине.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года, после этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. При этом повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

По версии следствия, житель Северной Осетии Эдуард Керашвили опубликовал в соцсети "ВКонтакте" ролик, на кадрах которого артист Вахтанг Кикабидзе критикует проведение специальной военной операции на Украине. Видео обнаружили силовики, после чего составили протокол о дискредитации вооруженных сил России.

Советский районный суд Владикавказа прекратил дело в связи с отсутствием состава правонарушения. Однако руководитель Центра по противодействию экстремизму управления МВД по Северной Осетии обжаловал решение суда. Верховный суд республики закрыл дело в отношении Керашвили, передали 21 января "Кавказ. Реалии"*.

"Постановление судьи Советского районного суда Владикавказа <…> в отношении Керашвили Э.С. оставить без изменения, жалобу – без удовлетворения", – сказано в решении Верховного суда Северной Осетии, опубликованном на его сайте.

"Кавказский узел" также писал, что 10 января стало известно, что в райсуд Владикавказа передано уголовное дело Казбека Аликова, обвиненного в распространении ложной информации об армии.

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