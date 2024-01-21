Силовики трижды безуспешно пытались оштрафовать жителя Туапсе за дискредитацию армии

21 января 2024, 22:55

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Суд в Туапсе третий раз вернул в полицию протокол о дискредитации армии, составленный на жителя района Аскера Аллоло.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

В отношении жителя Туапсинского района Краснодарского края Аскера Аллоло протокол по статье о дискредитации вооруженных сил РФ был составлен за то, что он разместил в соцсети несколько пацифистских видео. Записи появились на странице еще в июле 2022 года, но протокол был составлен через год. Райсуд дважды возвращал материалы дела в полицию, так как там не привели доказательств длящегося правонарушения. Кроме того, не подтверждено, доступны ли видео для просмотра пользователями соцсети сейчас. В итоге дело возвращено в полицию в третий раз, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

В карточке дела на сайте суда говорится, что материалы поступили в суд 25 декабря 2023 года, подробности обвинения не приводятся.

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