19 января 2024, 19:57
Боец из Волгоградской области погиб на Украине
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Сергей Шаповалов погиб на Украине, сообщила администрация Чернышковского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 657 военных из Волгоградской области.
Как писал "Кавказский узел", Игорь Цзю стал 656-м военным из Волгоградской области,гибель которого на Украине подтвердили власти.
Рядовой Сергей Шаповалов погиб в зоне военной операции на Украине 28 декабря 2023 года, сегодня он похоронен в родном поселке Басакине. После окончания девятого класса получил специальность газоэлектросварщика в Суровикинском профтехучилище, а позже - профессию тракториста-машиниста. В зону военной операции отправился добровольцем, служил понтонером в инженерно-саперном батальоне ему было 32 года, сообщила сегодня администрация Чернышковского района в своем telegram-канале.
Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 656 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.
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Автор: "Кавказский узел"