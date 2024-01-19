Боец из Волгоградской области погиб на Украине

19 января 2024, 19:57

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Сергей Шаповалов погиб на Украине, сообщила администрация Чернышковского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 657 военных из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", Игорь Цзю стал 656-м военным из Волгоградской области,гибель которого на Украине подтвердили власти.

Рядовой Сергей Шаповалов погиб в зоне военной операции на Украине 28 декабря 2023 года, сегодня он похоронен в родном поселке Басакине. После окончания девятого класса получил специальность газоэлектросварщика в Суровикинском профтехучилище, а позже - профессию тракториста-машиниста. В зону военной операции отправился добровольцем, служил понтонером в инженерно-саперном батальоне ему было 32 года, сообщила сегодня администрация Чернышковского района в своем telegram-канале.