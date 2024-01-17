Житель Адыгеи оштрафован за оправдание терроризма

17 января 2024, 19:08

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Суд в Ростове-на-Дону признал жителя Кошехабльского района Адыгеи виновным в публичных призывах к преступлениям против правоохранителей, в оправдании терроризма и назначил ему 800 тысяч рублей штрафа.

Южный окружной военный суд рассмотрел дело жителя Кошехабльского района Адыгеи виновным о публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности в Интернете, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

По версии следствия и суда, осужденный в социальных сетях публично пропагандировал и оправдывал деятельность запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" и призывал мусульман к совершению террористических преступлений в отношении сотрудников правоохранительных органов и людей, не исповедующих ислам. Он обвинялся по статья о призывах к террористической деятельности 9 часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России) и к экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 Уголовного кодекса России).

"Ему назначен штраф в размере 800 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете сроком на 2 года и 6 месяцев", - говорится в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Ростове-на-Дону счел публикации жителя Майкопа Эдуарда Бешукова в соцсети оправдывающими терроризм и содержащими призывы к экстремизму и приговорил его к семи годам колонии.

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