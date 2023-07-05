05 июля 2023, 20:55

Житель Майкопа осужден за оправдание терроризма

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Суд в Ростове-на-Дону счел публикации  жителя Майкопа Эдуарда Бешукова в соцсети оправдывающими терроризм и содержащими призывы к экстремизму и приговорил его к семи годам колонии.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Адыгеи Эдуарду Бешукову по обвинению в оправдании терроризма, призывах к экстремизму и незаконном  хранении оружия, сообщила сегодня пресс-служба суда.

По версии следствия и суда Бешуков в  марте 2021 года опубликовал в соцсети видеоматериалы и комментарии, в которых содержалось оправдание террористической деятельности, а также призывы к осуществлению экстремистской деятельности.  Также. он хранил у себя дома огнестрельное орудие. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы  в исправительной колонии общего режима, говорится в сообщении в Telegram-канале суда.

Ранее "Кавказский узел" писал, что житель Адыгеи Казихан Шахпазов 20 декабря 2021 года был приговорен к крупному штрафу по обвинению в публичном оправдании терроризма после комментариев в интернете.

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Примечание:

"Жительница Адыгеи осуждена на 8,5 года за финансирование терроризма", "Два жителя Адыгеи задержаны по подозрению в пропаганде терроризма", "Житель Чечни получил условный срок за публикации в соцсети".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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