13 января 2024, 06:52

Власти Кубани ввели запрет на работу мигрантов в ряде отраслей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, которое ограничивает работу мигрантов по патентам в 85 сферах деятельности.

В постановлении, опубликованном на сайте администрации Краснодарского края, приводятся виды экономической деятельности, к привлечению к которым запрещены иностранные граждане, "осуществляющие трудовую деятельность на основании патентов". В ряде случае работодателям дается восемь месяцев на "приведение численности используемых ими иностранных работников в соответствии с запретом", а в ряде случаев - три месяца.

В перечне видов экономической деятельности, подпадающих под действие постановления - 85 наименований. Они приводятся в приложении к постановлению. В их числе - сфера образования, добыча природных ресурсов и полезных ископаемых, производство пищевых продуктов и напитков, сфера культуры и развлечений, сельское хозяйство, сфера образования. Запрет будет действовать до конца года.

Аналогичные запреты вводились в регионе и ранее. В 2022 году в число запрещенных входили 129 видов экономической деятельности, а в 2023 - 50 видов, пишет 93.ru.

Ранее "Кавказский узел" писал, что во всех регионах Северного Кавказа, за исключением Чечни, в 2022 году вырос приток трудовых мигрантов. В Чечне число иностранцев, приехавших на заработки, снизилось на 2,7%, подсчитали в феврале аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Чечня и Калмыкия стали одними из самых непривлекательных регионов для трудовых мигрантов", "Четыре республики СКФО оказались в лидерах антирейтинга по числу аварийных школ", "Кубань вошла в число лидеров антирейтинга регионов по просроченной ипотеке".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

13 января 2024, 07:48

  • Военный из Урюпинска погиб на Украине

    Александр Крылов из Урюпинска погиб в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 651 жителя Волгоградской области.

13 января 2024, 05:57

  • Скандал с иконой напомнил о значении Сталина для грузин

    Отношение к Иосифу Сталину в грузинском обществе достаточно противоречивое, но его изображение на иконе не означает его восхваления, считает адвокат Гела Николаишвили. "Альянс патриотов", подаривший храму икону, в свое деятельности не делал акцент на фигуру Сталина, отметил политолог Заал Анджапаридзе. "Альянс патриотов" служит интересам России, где велика популярность Сталина, заявил политолог Ника Читадзе.

13 января 2024, 04:58

13 января 2024, 03:59

  • Аналитики раскритиковали Захарову за заявление о событиях в Нагорном Карабахе

    Обвинения в том, что российские миротворцы не защитили мирное население Нагорного Карабаха и допустили этнические чистки, деструктивны и не соответствуют действительности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее заявление вызвало недоумение армянских аналитиков, которые считают, что присутствие российских миротворцев не помешало Азербайджану блокировать Нагорный Карабах и начать военную операцию, что привело к исходу жителей.

13 января 2024, 03:00

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи