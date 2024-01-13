13 января 2024, 06:52
Власти Кубани ввели запрет на работу мигрантов в ряде отраслей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, которое ограничивает работу мигрантов по патентам в 85 сферах деятельности.
В постановлении, опубликованном на сайте администрации Краснодарского края, приводятся виды экономической деятельности, к привлечению к которым запрещены иностранные граждане, "осуществляющие трудовую деятельность на основании патентов". В ряде случае работодателям дается восемь месяцев на "приведение численности используемых ими иностранных работников в соответствии с запретом", а в ряде случаев - три месяца.
В перечне видов экономической деятельности, подпадающих под действие постановления - 85 наименований. Они приводятся в приложении к постановлению. В их числе - сфера образования, добыча природных ресурсов и полезных ископаемых, производство пищевых продуктов и напитков, сфера культуры и развлечений, сельское хозяйство, сфера образования. Запрет будет действовать до конца года.
Аналогичные запреты вводились в регионе и ранее. В 2022 году в число запрещенных входили 129 видов экономической деятельности, а в 2023 - 50 видов, пишет 93.ru.
Ранее "Кавказский узел" писал, что во всех регионах Северного Кавказа, за исключением Чечни, в 2022 году вырос приток трудовых мигрантов. В Чечне число иностранцев, приехавших на заработки, снизилось на 2,7%, подсчитали в феврале аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
"Чечня и Калмыкия стали одними из самых непривлекательных регионов для трудовых мигрантов", "Четыре республики СКФО оказались в лидерах антирейтинга по числу аварийных школ", "Кубань вошла в число лидеров антирейтинга регионов по просроченной ипотеке".
Автор: "Кавказский узел"
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