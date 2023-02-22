Чечня выделилась среди регионов СКФО сокращением притока трудовых мигрантов

22 февраля 2023, 09:25

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Во всех регионах Северного Кавказа, за исключением Чечни, в 2022 году вырос приток трудовых мигрантов. В Чечне число иностранцев, приехавших на заработки, снизилось на 2,7%, подсчитали аналитики FinExpertiza.

Как писал "Кавказский узел", за первые полгода 2022 года, по данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, Чечня заняла 80-е место в рейтинге регионов по общему числу трудовых мигрантов, там было зарегистрировано 1284 приехавших работника. Также в число аутсайдеров рейтинга вошла Северная Осетия - в ней было зарегистрировано 2686 мигрантов.

В 2022 году в регионах СКФО были зарегистрированы 177,3 тысячи иностранных граждан, приехавших на заработки, это на 46,9% больше, чем годом ранее, сообщает со ссылкой на материалы сети FinExpertiza "РБК Кавказ".

Чечня стала единственным регионом в СКФО, где произошло сокращение прироста трудовых мигрантов. В республике зарегистрированы 4,3 тысячи трудовых мигрантов, что на 2,7% меньше, чем в 2021 году.

При этом наибольший приток трудовых мигрантов зафиксирован в Ингушетии. Там число увеличилось в 2,8 раза с 4,1 тысячи в 2021 году до 11,3 тысячи в 2022 году.

В Кабардино-Балкарии рост составил 78,8% - 25,2 тысячи в 2022 году против 14,1 тысячи в 2021 году, в Карачаево-Черкесии - 60,6% (до 22,7 тысячи в 2022 году с 14,2 тысячи в 2021 году.

В Дагестане за 2022 год зарегистрировали 45,8 тысяч трудовых мигрантов, что на 47% больше, чем в 2021 году. В Ставропольском крае число трудовых мигрантов выросло на 29,9% (до 57,9 тысячи человек), в Северной Осетии – на 22,8% (до 10,2 тысячи человек).

Всего в России в 2022 году зарегистрированы 3,47 миллиона трудовых мигрантов, что на треть больше по сравнению с 2021 годом. Более 90% из них – граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Также значительно выросло число трудовых мигрантов из Казахстана, Азербайджана, Вьетнама, Молдовы, Турции, Туркмении и Китая.

Чаще всего трудовые мигранты регистрировались в Москве, Подмосковье, Санкт- Петербурге и Ленинградской области, говорится в публикации.

Напомним, в 2016 году некоторые жители Чечни рассказали "Кавказскому узлу", что отрицательно относятся к нелегальным трудовым мигрантам, считая, что те создают конкуренцию за рабочие места.

"К нам едут гастарбайтеры из Средней Азии, Китая и других стран, а мы в свою очередь должны искать работу за пределами Чечни, ездить по России, потому что и частники, и государственные организации предпочитают нанимать на стройки приезжих. Им и платить можно меньше, и работают они быстрее, хотя, возможно, и не так качественно, как это следует делать", - сказал, в частности, житель Чечни Усман.

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