Оставлен в силе приговор организаторам финансовой пирамиды в Армавире

10 января 2024, 08:11

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Кассационная инстанция утвердила приговор трем руководителям кредитных кооперативов, осужденным на сроки в колонии по обвинению в мошенничестве с деньгами 234 вкладчиков.

Как писал "Кавказский узел", в начале февраля 2020 года стало известно, что в Армавире арестован руководитель кредитного кооператива, подозреваемый в хищении более 52 миллионов рублей у 43 вкладчиков. Дело было возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), предусматривающей до 10 лет лишения свободы.

Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор бывшим руководителям кредитного потребительского кооператива (КПК) "Возрождение" Сергею Гуртовому и Анастасии Латухиной, а также бывшей главе КПК "Юг-финанс" Вере Диденко, которые признаны виновными по статье об особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

По версии следователей, эти два КПК представляли одну структуру, разделенную на два юридических лица, чтобы избежать контроля Центробанка. "Возрождение" и "Юг-финанс" действовали в Армавире с 2011 по 2019 год. Подсудимые признаны виновными в хищении средств вкладчиков на сумму 235 млн рублей. Суд пришел к выводу, что кооперативы, обещавшие выплаты по вкладам до 25%, являлись финансовыми пирамидами, от которых пострадало более 200 человек, в основном пожилые местные жители. С января 2020 года обвиняемые находились в следственном изоляторе, а затем под домашним арестом, сообщил 9 января со ссылкой на решение суда "Коммерсант".

Осужденные направили жалобу в кассационную инстанцию, указано в карточке дела на сайте Армавирского горсуда. Согласно тексту приговора, размещенного на сайте суда, от действий осужденных пострадали 234 человека.

Кредитные кооперативы "Возрождение" и "Юг-финанс" признаны банкротами. Сергей Гуртовой и Анастасия Латухина не считают себя виновными и оспаривали заключения экспертиз о том, что кредитные кооперативы работали по принципу пирамиды, тогда как Вера Диденко признала вину.

Сергей Гуртовой был приговорен к семи годам колонии, Анастасия Латухина - к шести годам, Вера Диденко - к трем годам.

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