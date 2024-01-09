Жестокое обращение с собакой возмутило жителей Марнеули

09 января 2024, 13:03

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Жители Марнеули собрались сегодня около местного отдела полиции с требованием строго наказать сельчанина, который жестоко обращался с собакой, в результате чего животное умерло. Полиция отчиталась о его задержании.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Грузии ранее неоднократно выступали против жестокого обращения с животными. В частности, 19 июня 2023 года в нескольких городах страны прошли митинги, участники которых потребовали наказания для тех, кто убивает бродячих животных. Кроме того, протестующие потребовали ужесточить уголовную статью за жестокое обращение с животными.

Поводом для митингов стало известие об убийстве бездомной собаки в Цалке, видео которого распространилось в социальных сетях 15 июня 2023 года. До этого подобный случай 21 июля 2020 года произошел в Тбилиси.

8 января в грузинском сегменте соцсетей распространился ролик, на котором житель одного из сел близ Марнеули жестоко обращался с собакой.

Сегодня около отдела полиции Марнеули собрались местные жители и зоозащитники, они потребовали наказать мужчину за жестокое обращение с животным. Силовики возбудили уголовное дело и задержали сельчанина, передал сегодня в своем эфире телеканал "Формула", сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Видео, которое распространилось в соцсетях, было снято в декабре 2023 года, рассказал в эфире телеканала "Формуле" начальник Марнеульского отдела полиции Георгий Наврозашвили, перевод слов которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Пользователи соцсетей рассказали, что собака после жестокого обращения умерла, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что 29 января 2023 года зоозащитники на митинге в Батуми призвали обратить внимание к проблеме жестокого обращения с бездомными животными. Поводом для выступления стало убийство бездомной собаки – обвиняемый выстрелил в нее из пневматического ружья. В акции приняло участие около 100 человек.

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