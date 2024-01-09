09 января 2024, 03:42

Житель Кубани оштрафован за дискредитацию российских военных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

30 тысяч рублей штрафа назначил суд в Павловской местному жителю Ивану Куйбичкину, посчитав, что его сообщения в мессенджере дискредитируют российскую армию.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Житель Павловского района Краснодарского края Иван Куйбичкин оштрафован по административной статье о дискредитации российской армии, пишут 8 января "Кавказ.Реалии"*.

В решении, опубликованном на сайте суда, сказано, что Куйбичкин в одном из мессенджеров в группе с объявлениями разместил сообщение, которое дискредитирует действия вооруженных сил Российской Федерации, а также оставил комментарий аналогичного характера. В чем суть сообщений - не конкретизируется.

Вину в суде Куйбичкин не признал полностью, сославшись на то, что в стране каждому гарантируется свобода мысли и слова. Суд не установил обстоятельств, смягчающих или отягчающих его ответственность, и оштрафовал кубанца на 30 тысяч рублей.

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Примечание:

"Волгоградский политик оштрафован по статье о дискредитации армии", "Краснодарец оштрафован за пацифистский пикет", "Житель Ростовской области заподозрен в дискредитации военных".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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