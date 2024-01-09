Власти сообщили о гибели на Украине мобилизованного из Волгоградской области

09 января 2024, 00:21

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Дмитрий Черников погиб на Украине, сообщила администрация Новоаннинского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 648 военных из Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что Алексей Воеводин стал 647-м военным из Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В зоне специальной военной операции на Украине погиб 39-летний Дмитрий Черников. Он родился в Узбекистане, учился в Новоаннинском. В октябре 2022 года Черников был призван на службу по мобилизации, сообщила 8 января администрация Новоаннинского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 648 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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