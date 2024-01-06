Георгий Назгидзе. Сриншот фото с сайта "Рустави-2", https://rustavi2.ge/ka/news/272795

06 января 2024, 22:40

Нападение на телеведущего совершено в Тбилиси

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Группа молодых людей напала в Тбилиси на ведущего "Рустави-2" Георгия Назгидзе, сообщила сегодня полиция Грузии и отчиталась о начале расследования.

МВД начало расследование по факту покушения на телеведущего Георгия Назгидзе по статье об угрозе причинением смерти (статья 151 Уголовного кодекса Грузии), сообщило "Рустави 2".

На ведущего реалити-шоу "Прайм Хаус" на телеканале "Рустави-2" Георгия Назгидзе напала группа молодых людей, используя холодное оружие. Также они повредили автомобиль девушки, которая пыталась помочь Назгидзе. Для реагирования на место происшествия были вызваны правоохранители. Самого телеведущего доставили для допроса в отделение полиции, сообщила сегодня телекомпания со ссылкой на МВД Грузии. 

О причинах нападения, в том числе связаны ли они с профессиональной деятельностью журналиста, в сообщении не говорится.

Георгий Назгидзе сообщил, что нападение произошло вечером 5 января. "Около 30 человек напали на нас на парковке на площади Орбелиани. Я никогда не был в такой опасности, один из нападавших дважды пытался зарезать меня, чего я чудом избежал. Просили людей о помощи, и никто не помог, только одна девушка остановила машину и повредила машину, прорезала шины. Мы чудом выжили. Никто не защищен от этих людей и таких случаев, поэтому виновные должны быть установлены вовремя, и они должны быть привлечены к ответственности", - сообщил Назгидзе на своей странице в Facebook*.

"Кавказский узел" писал, что в 2023 году в Грузии зафиксировано около 45 инцидентов, связанных с применением физического и психологического насилия в отношении сотрудников средств массовой информации, сообщило НПО Transparency International Georgia.

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Примечание:

"Бывший мэр Дманиси связал покушение с местью правящей партии", "Грузинская оппозиционная партия заявила об избиении депутата", "Участники нападения на журналистов "Мтавари архи" в Сванетии отпущены под залог".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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