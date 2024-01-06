06 января 2024, 03:50

Краснодарец оштрафован за пацифистские комментарии

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Павел Сысоев из Краснодара оштрафован по статье о дискредитации российской армии, поводом для этого стали пацифистские комментарии в соцсети.

Как сообщал "Кавказский узел", в начале декабря стало известно о штрафе, который суд в Красноармейском районе Краснодара назначил Павлу Сысоеву по статье о дискредитации российской армии.

Стали известны подробности дела Павла Сысоева, оштрафованного за дискредитацию российской армии. Поводом для составления в отношении его административного протокола стали пацифистские комментарии, которые Сысоев писал в группе "Подслушано Славянск-на-Кубани" в соцсети "ВКонтакте", пишет 4 января телеграм-канал "ОВД-Инфо"*.

Суд назначил Сысоеву штраф в 30 тысяч рублей.

Напомним, что ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года. После этого жители СКФО и ЮФО стали привлекаться по статье 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России". Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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Примечание:

"Краснодарский активист попросил помочь с выплатой штрафа за дискредитацию армии", "Яна Антонова потребовала прекратить преследование Ройзмана", "Жительница Анапы доказала суду свою невиновность в дискредитации армии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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