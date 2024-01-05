05 января 2024, 22:55

Силовики отчитались о задержании подозреваемого в диверсиях в Дагестане

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Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в попытке диверсии в Челябинской области, который также причастен к поджогам инфраструктуры в Дагестане, отчиталось ведомство. Telegram-каналы ранее сообщали о поджоге релейного шкафа и вышки сотовой связи в Буйнакске. 

Сотрудники ФСБ задержали мужчину, причастного к попытке диверсии на объекте Минобороны в Челябинской области, и поджогам объектах связи и железнодорожной инфраструктуры в Дагестане в ноябре и декабре прошлого год, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ведомства.

"Федеральной службой безопасности задержан гражданин России, причастный к попытке совершения в январе 2024 года по заданию спецслужб Украины диверсии на одном из объектов министерства обороны России на территории Челябинской области. Диверсант был завербован посредством соцсетей в интернете", - говорится в сообщении. 

Также установлена его причастность к поджогам на объектах связи и железнодорожной инфраструктуры в Дагестане в ноябре и декабре 2023 года. "У задержанного изъяты средства связи и электронные носители информации, содержащие его фотоотчеты и переписку с украинскими кураторами", - отметило ведомство. 

Дежурный увидел горящий релейный шкаф в ночь на 27 ноября на станции Буйнакск, которая находится в черте города. На место в экстренном порядке были вызваны пожарные. Оборудование было потушено, релейник выгорел полностью.Происшествие на безопасность движения поездов не повлияло, задержек составов не было. В нескольких метрах от сгоревшего шкафа нашли пластиковую канистру с остатками бензина, сообщал 28 ноября Telegram-канал Shot.

Этот же источник сообщил по поджоге вышки сотовой связи в районе Беловецкой горки в Буйнакске утром 3 декабря. Неизвестный взломал металлическую будку, в которой было сотовое оборудование, и поджег. Будка частично выгорела, говорится в сообщении от 3 декабря.

Вместе с тем Telegram-канал Baza 29 ноября сообщил, что за поджог релейного шкафа в Дагестане задержан 14-летний школьник. Во время допроса он признался в преступлении и рассказал, что к поджогу его никто не принуждал и никто за это не платил. По его словам, он просто хотел забрать из сгоревшего шкафа лом черных и цветных металлов.

Управления МВД России и Следкома России по Дагестану на своих сайтах и в Telegram-каналах к 22.50 мск 5 января не сообщали о поджогах объектов в Буйнакске.

Примечание:

"Два человека обвинены в поджоге стелы со знаком V в Кисловодске", "Задержаны подозреваемые в поджоге на станции Камышин-2", "В Буйнакске сгорела новогодняя елка".

Автор: "Кавказский узел"

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