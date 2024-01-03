Руфат Мурадлы рассказал о допросе по делу Азиза Оруджева

03 января 2024, 13:49

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Сотрудник интернет-телевидения Kanal-13 Руфат Мурадлы, отбывший 15 суток ареста за хулиганство и неподчинение полиции, рассказал, что силовики его допрашивали по делу директора Kanal-13 Азиза Оруджева. Мурадлы считает свой арест преследованием за журналистскую деятельность и заявил, что намерен заниматься ею и дальше.

Как информировал "Кавказский узел", 2 декабря 2023 года стало известно, что суд в Баку арестовал на 30 суток ведущего интернет-телевидения Kanal-13 Руфата Мурадлы, признав его виновным в хулиганстве и неподчинении полиции. Версия силовиков о неподчинении выглядит сомнительной, заявили адвокаты Мурадлы. Сестра журналиста связала его арест с политической деятельностью и критикой властей. 1 января Муралды был освобожден.

Руфат Мурадлы заявил, что обжалует свой арест в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). "Меня арестовали абсолютно по надуманным обвинениям. Меня задержали спустя 30 секунд после того, как я вышел из машины, я даже не успел отдалиться от автомобиля. Меня схватили словно террориста. Решения азербайджанских судов в отношении меня были несправедливы и абсурдны. Мне даже не позволили выступить в суде", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, изъятый у него при задержании телефон не был сдан на хранение вместе с другими вещами в изолятор, а находился до конца срока ареста в распоряжении полиции. Это, на его взгляд, создавало возможности изменить содержимое устройства.

Мурадлы также отметил, что не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО. Он отбывал арест в одиночной камере, был обеспечен книгами. По его мнению, его арест связан с его журналистской деятельностью и в подтверждение этому Мурадлы указал на то, что в полиции его расспрашивали о деятельности Kanal-13.

"Если, я действительно совершил административные правонарушения, то какое это имело отношение к Kanal-13? Почему меня расспрашивали о деятельности канала? Более того, во время ареста меня официально допросили в качестве свидетеля по делу Азиза Оруджева. Все это подтверждает необоснованность моего ареста", – отметил Мурадлы.

27 ноября 2023 года полицейские провели обыск в доме директора Kanal-13 Азиза Оруджева. Позднее адвокат сообщил, что Оруджев задержан по обвинению в самовольном строительстве. Медиа-эксперт Алескер Мамедли связал задержание Оруджева с его профессиональной деятельностью. 28 ноября суд арестовал Оруджева на два месяца. 19 декабря Оруджеву предъявлено обвинение по статье 206.3.2 УК Азербайджана (контрабанда по предварительному сговору группой лиц), журналист заявил о своей невиновности.

Мурадлы воздержался раскрывать детали допроса по делу Оруджева, сославшись на обязательства по неразглашению. Также он заявил, что продолжит свою журналистскую работу и политическую деятельность в качестве заместителя председателя члена правления Азербайджанской партии за демократию и благоденствие.

"В тюрьмах остаются еще много политзаключенных, включая главу нашей партии Губада Ибудоглу и руководителя Kanal-13 Азиза Оруджева. Мы будем вести борьбу за их освобождение и свободу других политзаключенных", – сказал Мурадлы.

У Мурадлы есть все основания обратиться в ЕСПЧ, считает его адвокат Назим Мусаев.

"Суды рассматривали его дела с нарушением принципов справедливости и открытости. Суд первой инстанции не только не обеспечил видеосъемку и аудиозапись процесса, но даже письменное протоколирование заседания. Мурадлы даже не позволили выступить в суде. Суд первой инстанции и апелляционный суд не обеспечили участие на процессе журналистов. Все это нарушает гарантированные Европейской конвенции права на справедливое судебное разбирательство и на эффективную юридическую защиту", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием МВД Азербайджана. Сотрудники ведомства оказались не доступны для комментариев.

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