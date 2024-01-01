Ученые призвали президента Азербайджана освободить Ибадоглу

01 января 2024, 22:35

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Группа азербайджанских ученых, преподающих в иностранных университетах, обратилась к президенту Ильхаму Алиеву с призывом освободить профессора экономики, оппозиционного политика Губада Ибадоглу с учетом его проблем со здоровьем и научных заслуг.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября суд продлил еще на три месяца срок ареста ученого и политика Губада Ибадоглу. 1 декабря брат и адвокат оппозиционера заявили, что ему отказывают в госпитализации, несмотря на ухудшение здоровья в СИЗО, хотя ЕСПЧ еще в сентябре обязал правительство Азербайджана обеспечить Ибадоглу эффективной медпомощью. Врач СИЗО рекомендовал Губаду Ибадоглу использовать трость, однако руководство учреждения не передало ее политику от родных. Доводы адвокатов Губада Ибадоглу, просивших о переводе тяжелобольного оппозиционера в лечебное учреждение Пенитенциарной службы, были отвергнуты судом в Баку 19 декабря. Представитель медслужбы Минюста заявил, что Ибадоглу в стационарном лечении не нуждается. Апелляционный суд в Баку 28 декабря счел правомерным решение об отказе рассмотреть жалобу адвокатов по поводу перевода оппозиционного политика Губада Ибадоглу в тюремный госпиталь.

Уголовное преследование ученого-экономиста, лидера Азербайджанской партии демократии и благоденствия (АПДБ) Губада Ибадоглу вызвало широкий резонанс за рубежом. Госдепартамент и комиссия по правам человека Конгресса США, послы Германии, Великобритании, США и Франции, Европарламент и генеральный докладчик ПАСЕ по вопросу политических заключенных неоднократно требовали освободить Ибадоглу.

Обращение 12 азербайджанских ученых, преподающих и занимающихся исследовательской деятельностью в ведущих вузах США, Европы и Турции, к президенту Алиеву, было принято по случаю Дня азербайджанцев мира, который отмечался 31 декабря.

Авторы обращения напомнили, что "содержащийся более 160 дней в Бакинском СИЗО-1 Ибадоглу страдает рядом серьезных болезней – аневризмой аорты, сахарным диабетом, испытывает сильные боли в связи с проблемами позвоночника. "Каждый день в тюрьме наносит тяжелый ущерб здоровью Губада Ибадоглу, способствует усугублению болезней, что вызывает у нас серьезное беспокойство", - сказано в обращении, поступившем корреспонденту "Кавказского узла" от авторов.

Они отметили, что арест Ибадоглу прервал его научно-педагогическую деятельность - он приехал в Азербайджан летом 2023 года на короткое время и должен был далее продолжить преподавательскую деятельность в Дрезденском техническом университете. Однако из-за ареста его научная командировка не состоялась.

Авторы обращения отметили известность Ибадоглу в научных кругах Европы и США. "Еще до приглашения в 2021 году в Лондонскую экономическую школу он, начиная с конца 1990-х гг. в различные времена преподавал и занимался исследовательской деятельностью в Варшавской экономической школе, Центральном Европейском университете, ведущих научных центрах и вузах США - North Carolina at Chapel Hill, Duke, Princeton и Rutgers, читал лекции в британском Оксфордском университете. Он является автором около 20 книг и научных статей в области экономических моделей, хорошего управления, эффективного использования доходов с природных ресурсов, которые являются важным научным источником для исследователей в этих областях", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из авторов обращения, профессор турецкого университета Çağ Халеддин Ибрагимли.

Ибадоглу также являлся членом международного правления Инициативы прозрачности в добывающей промышленности (EITI), членом Стратегической группы международной коалиции "Публикуй, что платишь" (PWYP), членом Платформы гражданского общества Восточного партнерства ЕС, проводил исследования для UNICEF, Всемирного банка, ЕС и Азиатского банка развития и ЕБРР, МВФ, далее сказано в обращении.

Вместе с тем, как отмечают авторы обращения, осуществляя за рубежом научно-педагогическую деятельность Ибадоглу, будучи гражданином Азербайджана, на различных международных мероприятиях информировал аудитории о позиции своей страны по Карабахскому конфликту.

"В 2021 году Ибадоглу, обратившись к президенту США Джо Байдену, госсекретарю США Энтони Блинкену, руководителям Сената и Палаты представителей, потребовал отмены дискриминационной в отношении Азербайджана 907-ой поправки к Акту о поддержке свободы (907-я поправка запрещает оказание прямой помощи Азербайджану, - прим. "Кавказского узла"). Губад Ибадоглу является соавтором изданной в 2023 году в США книги The Nagorno-Karabakh Conflict: Historical and Political Perspectives. Губад Ибадоглу является ученым широких знаний, не только экономических, но и политических, общественных. Наша инициатива направлена на то, чтобы он мог вернуться к научной деятельности, в студенческие аудитории для продолжения своей преподавательской работы", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" другой соавтор обращения.

Авторы обращения, будучи уверенными в невиновности Ибадоглу, призвали президента Азербайджана по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира, "исходя из принципов гуманизма" оказать содействие в освобождении ученого с учетом его научных заслуг и проблем со здоровьем.

Обращение подписали Нурида Идаят (профессор Института Smithsonian ), Анар Ахмедов (профессор университета Leiden, Нидерланды), Шовги Гусейнов (исследователь университета Buffalo, США), Анар Ахмедов (профессор университета Minnesota Twin Cities, США), Халеддин Ибрагимли (профессор университета Çağ, Турция) Кямран Махмудов (профессор Лиссабонского университета, Португалия), Расиф Алекперов (исследователь Лондонской экономической школы, Великобритания), Назим Мурадов (профессор университета Lefke, Турецкая Республика Северного Кипра), Лейла Алиева (ученый-исследователь Глобальной и региональной школы Оксфордского университета), Али Аскерли (заведующий кафедрой урегулирования конфликтов университета Greensboro Северной Каролины, США), Самир Гусейн (доцент университета Auburn, США), Ниджат Гасым (университет «9 сентября», Турция).

Брат Ибадоглу Галиб Байрамов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что у политика в СИЗО сохраняются проблемы со здоровьем. "К сожалению, Губад лишен возможности получить эффективную медицинскую помощь, ему отказывают в госпитализации", - сказал Байрамов.

"Кавказский узел" писал, что 5 августа 52-летнему Губаду Ибадоглу было предъявлено новое обвинение – в религиозном экстремизме. Ранее его обвинили по статье 204.3.1 УК Азербайджана (оборот поддельных денег организованной группой). По этой статье ему грозит от восьми до 12 лет лишения свободы, говорится в материале "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям", опубликованном на "Кавказском узле".

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