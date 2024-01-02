Суд в Новороссийске отказал верующему в праве на альтернативную службу

02 января 2024, 14:34

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Приморский районный суд Новороссийска отказал в иске Марку Чубу, который пытался добиться альтернативной службы, ссылаясь на религиозные убеждения.

Согласно материалам дела, житель Краснодарского края Марк Чуб заявил в суде, что не может брать в руки оружие и применять насилие к другим людям, поскольку имеет убеждения, основанные на библейских принципах.

При этом ранее военкомат Новороссийска отказал ему в замене военной службы на альтернативную гражданскую. Суд признал отказ военкомата законным, указано в карточке дела на сайте Приморского районного суда Новороссийска.

В решении суда поясняется, что Марку Чубу отказано в альтернативной службе, так как он подал заявление об этом с нарушением сроков и не предоставил доказательств, подтверждающих уважительность причин их пропуска.

Пропуск срока подачи заявления – формальное основание, отметила координатор "Движения сознательных отказчиков"* Елена Попова.

"Решение призывной комиссии должно быть не только обоснованным, но и мотивированным. Возможность отказа в альтернативной службе не означает, что комиссия не может принять другого решения. Она должна мотивированно обосновать, почему воспользовалась правом на отказ", – привели сегодня ее слова "Кавказ. Реалии"*.

"Кавказский узел" также писал, что 10 января 2023 года стало известно, что Прикубанский суд Краснодара отказал в иске жителю Краснодарского края Роману Волику, который пытался добиться альтернативной службы вместо мобилизации, ссылаясь на антивоенные убеждения.

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