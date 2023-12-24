Пацифистские комментарии обернулись штрафом для жителя Темрюка

24 декабря 2023, 06:31

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Житель Темрюка Александр Бершадский оштрафован на 30 тысяч рублей за пацифистские комментарии, которые он сделал, находясь на рабочем месте.

Как писал "Кавказский узел", в начале декабря стало известно о штрафе, который суд в Темрюке назначил местному жителю Александру Бершадскому, на которого был составлен протокол о дискредитации российской армии.

Стали известны подробности административного дела Александра Бершадского, который был оштрафован по статье о дискредитации российской армии. Он оштрафован на 30 тысяч рублей, пишут 23 декабря "Кавказ.Реалии"*.

По версии силовиков, Бершадский, находясь на работе, сделал несколько пацифистских комментариев в присутствии других людей. В суде он признал вину и просил назначить ему минимальное наказание.

Напомним, что ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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