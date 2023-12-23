Волгоградец оштрафован за наклейку на автомобиле

23 декабря 2023, 22:43

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Суд счел дискредитацией российских вооруженных сил пацифистскую наклейку на заднем стекле автомобиля и оштрафовал волгоградца Олега Моисеенко на 30 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", силовики составили протокол на жителя Волгограда Олега Моисеенко по статье о дискредитации военных.

4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Советский суд Волгограда оштрафовал Олега Моисеенко, который на заднем стекле своего автомобиля приклеил пацифистскую надпись, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из решения, опубликованного в карточке дела на сайте Советского районного суда Волгограда, Моисеенко отказался признать вину. Он заявил в суде, что наклейка появилась на его машине "Крайслер" в ходе автопробега в поддержку специальной военной операции на Украине, который состоялся в марте 2022 года. А также сообщил, что удалил наклейку и просил снисхождения.

Силовик, который составил протокол на волгоградца, в суд не явился. Суд счел Моисеенко виновным, и, признав смягчающим обстоятельством его состояние здоровья, назначил минимальный штраф по этой статье, обязав выплатить 30 тысяч рублей, указано в решении, которое было опубликовано на сайте суда 20 декабря.

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