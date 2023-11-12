12 ноября 2023, 14:22

Волгоградец обвинен в дискредитации армии

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Силовики составили протокол на жителя Волгограда Олега Моисеенко по статье о дискредитации военных.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Силовики составили протокол по статье о дискредитации военных на волгоградца Олега Моисеенко. Материалы дела поступил в Советский райсуд города, подробности обвинения пока неизвестны, сообщило 11 ноября "Кавказ.Реалии"*.

Олег Моисеенко обвинен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, которая предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, указано в карточке дела на сайте суда.

Согласно карточке дела, материалы поступили в суд 7 ноября, рассмотрение дела по существу намечено на 14 мск 23 ноября. Какие именно действия Моисеенко стали поводом для составления протокола, в карточке дела не указано.

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Примечание:

"Стали известны подробности дела о дискредитации военных сочинцем Никогосяном", "Дело жителя Ставрополя о дискредитации армии повторно возвращено в полицию", "Житель Кубани оштрафован за дискредитацию военных".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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