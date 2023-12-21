Востоковеды и активисты прокомментировали идею преподавать арабский в школах Кавказа

21 декабря 2023, 11:35

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Предложение ввести в школьную программу арабский язык, хоть и имеет политическую подоплеку, но будет положительно воспринято в республиках Северного Кавказа, где у многих родителей школьников есть желание, чтобы их дети изучали арабский язык, считают опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и активисты. При этом, полагают они, не стоит во главу угла ставить вопросы изучения языка с точки зрения религии. Возникают вопросы о квалификации педагогов, кроме того, есть проблемы с методиками преподавания арабского языка в школах предупредили востоковеды.

Как сообщал "Кавказский узел", Рособрнадзор предложил ввести в школьную программу в мусульманских регионах страны, в частности, в Дагестане и Чечне, изучение арабского языка. По словам руководителя ведомства Анзора Музаева, должен быть создан государственный образовательный стандарт изучения языка. Также нужны квалифицированные учителя: они могут быть выпускниками светских и исламских вузов.

Напомним, сам Анзор Музаев - уроженец Гудермеса, занимал должность главы Минобразования республики. С 2013 года занимал должность заместителя руководителя Рособрнадзора, с 2020 года стал руководителем ведомства.

Активисты поддержали идею изучения арабского в школах

Введение арабского языка в школьную программу будет положительно воспринято в Чечне, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

«У республик Северного Кавказа, в отличие от других регионов РФ, есть особые связи с арабским миром. Особенно у чеченского руководства. Кроме этого, мы видим, что Кремль сближается с арабским миром. Эта инициатива по включению арабского языка в школьную программу, мне кажется, идея Кремля. Это исходит от федерального центра, это политическая инициатива. Она будет положительно воспринята в мусульманских республиках Северного Кавказа», - сказал он «Кавказскому узлу».

Сейчас арабский язык можно изучать в медресе при мечетях Чечни.

"Для Чеченской республики не будет проблем в плане учителей и преподавателей. У руководства республики установлены хорошие отношения со многими арабскими странами, и в их учебных заведениях наши учителя могут пройти подготовку, получить необходимую квалификацию. Сейчас арабский язык можно изучать в медресе при мечетях. Но про количество учеников и их уровень знания языка я ничего сказать не могу", - добавил он.

Правозащитник Оюб Титиев поддерживает идею введения преподавания арабского языка в школах республик Северного Кавказа.

«Давно надо было ввести обучение арабскому языку в республиках, где основное население исповедует ислам. А практические цели изучения языка, думаю намного шире. Сегодня много желающих разделить ислам на разные течения, традиционный, радикальный и так далее. Ислам - он один, нет никакого деления», - сказал он «Кавказскому узлу».

Он добавил, что при желании можно подготовить хорошие кадры для преподавания языка. «Подготовка преподавателей, думаю, не проблема», - отметил он.

На данный момент в Карачаево-Черкесии арабский язык изучается лишь в одном месте - в Исламском институте, где в основном учатся священнослужители, рассказал «Кавказскому узлу» председатель Совета старейшин черкесского народа Абу-Юсуф Банов.

Он подчеркнул, что считает необходимым распространить изучение арабского языка в школах не только на кавказские республики, но и на другие регионы.

«Многие политики говорили, что надо повернуться к Востоку, и мы сейчас повернулись. Поэтому изучение арабского языка нужно не только в кавказских республиках, но и в других регионах. Разве культурные, образованные люди, в том числе в религиозной сфере, несут зло? Конечно, нет. Они лишь укрепляют нашу многонациональную страну», - сказал Абу-Юсуф Банов..

Арабский язык нельзя делать единственным иностранным языком

Арабский язык, даже если он и будет введен в общеобразовательные школы для изучения, может быть только одним из иностранных языков, а не единственным иностранным языком, предлагаемым школьникам для изучения, считает заведующий сектором кабардино-черкесского языка КБИГИ, доктор филологических наук Борис Бижоев.

«Должно быть право выбора – какой язык учить. Навязывать один язык не считаю правильным подходом. Кое-где для изучения предлагают даже китайский язык, но по желанию, а не в обязательном порядке», - сказал он.

Борис Бижоев отметил, что языки люди рассматривают с практической точки зрения – когда и где может пригодиться тот или иной язык. С этих позиций арабский язык не имеет практического значения. Он применяется исключительно только для совершения религиозных обрядов. Поэтому до сих пор его изучали только в медресе и других исламских учебных заведениях.

«Арабский язык не очень распространен, чтобы использовать его как язык для международного общения», - отметил ученый.

Нет ничего плохого в том, что в российских школах будут преподавать арабский язык, считает общественный деятель из КЧР Зурият Акбаева. Уж коль учат китайский язык, то почему бы не учить и арабский, который ближе немалой части жителей страны. Но вводить его в качестве предмета для ЕГЭ она не считает нужным.

«Что, на мой взгляд, важно, это то, что преподавание арабского языка в качестве иностранного языка должно вестись по федеральным образовательным стандартам, и только. Без насаждения в неокрепшие умы религиозных убеждений», - сказала она, добавив, что, с другой стороны, изучение арабского языка поможет молодому человеку разобраться в исламских течениях.

Арабский язык может изучаться в школах наряду с английским, французским, немецким и испанским, но никак вместо них, резюмировала она.

Низкие зарплаты убивают мотивацию хороших специалистов преподавать арабский в школах

Знание арабского языка открывает возможности познания культуры арабского Востока, чтения книг в оригинале, поэтому мотивацией изучения арабского языка может быть не только религия и стремление в познании ислама, считает один из дагестанских востоковедов.

В Дагестане с начала 90-х годов готовятся преподаватели арабского языка и функционируют отделения арабского языка на базе иностранных факультетов нескольких вузов. Арабский язык как специальность преподают в Институте иностранных языков при Дагестанском государственном педагогическом университете и на факультете востоковедения при Дагестанском государственном университете. Ежегодно эти вузы выпускают до 20 специалистов по арабскому языку, сообщил востоковед.

«Такие кадры готовятся уже давно. В университетах есть специальность «преподаватель арабского языка», - отметил специалист. По его оценке, уровень выпускников в среднем не очень высокий, но каждый случай индивидуальный. «Уровень (выпускников) был не очень высокий, как обычно у нас бывает с уровнем владения другими иностранными языками. У тех студентов, кто уделяет этому внимание, у них получается, а если (студент) не уделял ему внимания, то у него не получается»,- пояснил специалист по арабскому языку.

Арабский язык также входил в перечень предметов в некоторых школах-лицеях республики. Однако его можно было выбрать только как второй иностранный язык после английского языка. «В лицеях он был как второй иностранный язык после английского. Он был довольно популярен. Желающих изучать было много», - отметил востоковед.

При этом, по его словам, каждый преподаватель арабского языка сталкивался с проблемой отсутствия стандартизированной методики преподавания, не было и специализированных учебников. «Это были основные проблемы. Насколько эти проблемы сейчас решены, я не знаю», - пояснил востоковед.

Когда в школе давался выбор изучения второго иностранного языка - очень большое количество родителей выбирало арабский язык в качестве иностранного языка для своего ребенка, отметил востоковед. Он уверен, что при достаточной мотивации учеников и компетенции преподавателей, а также при достаточной учебно-методической базе преподавание арабского языка в школах и вузах даст хорошие результаты.

Если сегодня дать дагестанцам возможность выбрать иностранный язык для изучения ребенком, очень много родителей сделают свой выбор в пользу арабского языка, и количество таких родителей растет с каждым годом, отметил востоковед.

Знание арабского, как и любого иностранного языка, не только помогает человеку понять культуру и быт других народов, но и развиваться самому, считает преподаватель арабского языка из Дагестана Саид.

«Во-первых, человек развивается, обогащая культурно и духовно свой внутренний мир. Во-вторых, человек может понимать другую культуру… даже если он не является религиозным человеком. В-третьих, человек сможет коммуницировать с иностранцами», - сказал Саид.

«Человек, выучивший иностранный язык, не мыслит внутри одной культурно-языковой среды, а выходит за ее рамки, и арабский язык здесь не исключение», - пояснил преподаватель.

Он напомнил, что у страны со времен СССР – «добрые традиции хороших отношений со странами арабского мира. Это очень важный опыт, и он у нас есть».

Сам Саид окончил один из дагестанских ВУЗов и является дипломированным преподавателем арабского и английского языков, занимается частной практикой. По его мнению, в Дагестане немало выпускников арабских отделений иностранных факультетов, однако каждому такому выпускнику прежде, чем приступить к преподаванию, необходимо пройти переквалификацию. Однако маловероятно, что выпускники арабских отделений будут работать в школах при нынешних низких зарплатах, считает Саид.

«Я точно не пойду преподавать в школу из-за уровня зарплаты и несоразмерной нагрузки. У меня большая семья, я не смогу содержать ее на ту зарплату, которую мне будут платить в школе», - пояснил он.

На изучение арабского в школах нужно минимум три часа в неделю

Арабский язык нужно изучать минимум три часа в неделю, считает лингвист, создатель онлайн платформы «Арабский язык от школы «НурульХуда» Башир Ортабаев.

«Чтобы суметь общаться на арабском языке на самые простые темы, нужно изучать язык минимум три часа в неделю. Можно начинать с пятого класса. Можно также со второго, но нужна хорошая программа. На самом деле арабский легче английского», - сказал он «Кавказскому узлу».

По его словам, три года усердной работы могут привести к хорошим знаниям. «После девятого класса хорошо будет все понимать при должном изучении. А потом уже можно работать над устной речью», - отметил он.

Он также добавил, что в России пока нет <светских> школ, где преподают арабский язык <в качестве основного иностранного>.

Лингвист, преподаватель арабского языка Вероника Субботина также считает, что изучение арабского стоит начинать с пятого класса.

«Детям намного легче изучать арабский, чем взрослым. Мне кажется, стоит начать с пятого класса и 2-3 часа в неделю. Все зависит от качества школьной программы, но без практики сложно будет начать говорить на простые темы. Понимать речь, читать и писать можно научиться к 10 классу, а вот свободно общаться – зависит от школьника», - сказала она «Кавказскому узлу».

По ее словам, многие долгие годы изучают арабский, но свободно начинают говорить благодаря программам по обмену. «Я не представляю, что было бы с нами без программ по обмену. Изучать язык в университете одно, а находиться в обществе, где все говорят на арабском, другое. Поэтому очень важно общаться с носителями языка. В этом плане сложно сказать, как скоро школьники смогут свободно говорить на арабском. Все зависит от них», - отметила она.

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