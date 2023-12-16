Житель Плиево задержан за пособничество боевикам

16 декабря 2023, 09:26

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Силовики задержали жителя села Плиево Адама Котиева. Следствие считает, что он был знаком с боевиками, напавшими весной на пост ДПС "Волга 24" на границе Ингушетии и Северной Осетии, и что знал про их планы совершить покушения на силовиков, сообщили источники.

Как информировал "Кавказский узел", в марте ФСБ сообщило о розыске четверых жителей Ингушетии, в том числе Рамазана Эльдиева, по делу о подготовке терактов. Источники в правоохранительных органах рассказали, что разыскиваемые также подозреваются в причастности к нападению на пост ДПС "Волга 24", расположенный около границы Ингушетии и Северной Осетии. Рамазан Эльдиев утром 29 марта был найден мертвым.

Силовики задержали жителя села Плиево Назрановского района Адама Котиева, подозреваемого в пособничестве боевикам, совершившим весной этого года серию нападений на сотрудников правоохранительных органов, передал 15 декабря телеграм-канал "Розыск Ингушетия".

По версии следствия, с 2019 года Котиев был лично знаком с Рамазаном Эльдиевым и на протяжении трех лет был осведомлен о планах группировки, ее структуре и вооружении, но не сообщил об этом в полицию. Котиев был задержан в результате проверки силовиками информации, полученной от местного жителя, сказано в публикации.

К посту прикреплен видеоролик, на котором молодой человек представился Адамом Котиевым, его лицо на видео заблюрено. Он заявил, что в 2019 году познакомился с Рамазаном Эльдиевым и его знакомым, которые ему рассказали, что они решили выйти на джихад и предлагали ему примкнуть к ним. Человек на видео пояснил, что в полицию о планах Эльдиева и его знакомого не сообщил, поскольку опасался уголовного преследования.

Котиев стал 20-м задержанным по подозрению в причастности к деятельности боевиков, совершивших весной нападение на пост ДПС "Волга 24". Силовики нашли у него дома огнестрельное оружие и боеприпасы, в отношении Котиева возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте оружия и боеприпасов, отметила 15 декабря "Фортанга".

На 09.25 мск на сайте МВД по Ингушетии и на сайте следственного управления СКР по республике нет сообщений о задержании жителя Плиево за пособничество боевикам. Комментариев от представителей Адама Котиева не поступало.

Напомним, нападение на пост ДПС "Волга 24" произошло в ночь на 24 марта, два силовика получили ранения, в розыск были объявлены шесть жителей Ингушетии. Позднее двое из них (Рамазан Эльдиев и Мовсар Коттоев) были найдены мертвыми. Был введен режим контртеррористической операции, но разыскиваемым еще дважды удалось уйти от силовиков после перестрелок – 3 апреля в Малгобеке и 5 апреля в Зязиков-Юрте, а силовики при этом оба раза понесли потери.

7 апреля один из четырех разыскиваемых (Амир Боков) сдался полиции, на следующий день стало известно о задержании еще одного, Микаила Мошхоева. В розыске оставались Амирхан Гуражев и Адам Оздоев. В июле силовики увеличили до 5 миллионов рублей размер вознаграждения за информацию о Гуражеве и Оздоеве.

22 ноября в Сунже был застрелен предполагаемый пособник боевиков,

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