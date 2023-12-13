Гражданин Грузии освобожден из заключения в Южной Осетии

13 декабря 2023, 02:24

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Задержанный на линии разделения с Южной Осетией в октябре Георгий Дарчиашвили освобожден после выплаты штрафа за нарушение госграницы.

Как писал "Кавказский узел", за первые девять месяцев 2023 года в Южной Осетии зафиксировано 26 задержаний граждан Грузии, в Абхазии – семь, заявил 1 октября руководитель миссии наблюдателей ЕС в Грузии Димитриос Карабалис. "Число задержанных в последние годы постепенно сокращалось, но основная причина этого в том, что по сравнению с предыдущими годами меньше попыток пересечь административную пограничную линию", – пояснил он.

Цхинвальский районный суд 12 декабря признал гражданина Грузии Георгия Дарчиашвили нарушителем государственной границы и оштрафовал на 50 тысяч рублей. В тот же день мужчина был освобожден и выдворен за пределы республики, информирует "Рес" со ссылкой на пресс-службу КГБ Южной Осетии.

По данным силовиков, в начале октября житель Тбилиси Дарчиашвили был задержан после того, как в состоянии алкогольного опьянения намеренно перешел границу в окрестностях населенного пункта Андорет Цхинвальского района.

В свою очередь Служба государственной безопасности Грузии сообщила 12 декабря, что Дарчиашвили свободен и находится на территории, контролируемой грузинскими властями. Он был передан представителям МВД Грузии в Эргнети. В процесс освобождения был задействован механизм "горячей линии", работающей при участии мониторинговой миссии Европейского союза в Грузии, информирует "Гартли".

Ведомство также сообщило, что в заключении в Южной Осетии остаются пятеро граждан Грузии.

Напомним, что Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

Ограничения на переход границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".

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