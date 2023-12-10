Краснодарец оштрафован за дискредитацию армии

10 декабря 2023, 11:23

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Суд в Краснодаре оштрафовал местного жителя Павла Сысоева, признав его виновным в дискредитации вооруженных сил России.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года. После этого жители СКФО и ЮФО стали привлекаться по статье 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России". Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Суд в Красноармейском районе Краснодара оштрафовал местного жителя Павла Сысоева, признав его виновным в дискредитации армии, передали 9 декабря "Кавказ. Реалии"*.

Издание при этом мне привело сумму штрафа и подробности по делу.

В карточке дела на сайте Красноармейского районного суда указано, что Сысоев оштрафован по статье 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России". Подробностей по делу также не приведено.

Комментариев Павла Сысоева или его представителей не поступало.

Напомним, 27 августа 2022 года стало известно, что силовики в Темрюкском районе составили протокол о дискредитации военных в отношении местного жителя Юрия Сысоева.

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