Верховный суд Северной Осетии признал невиновность Батраза Мисикова

08 декабря 2023, 20:19

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Апелляционная инстанция не нашла нарушений в решении суда первой инстанции по делу блогера Батраза Мисикова, обвиненного в экстремизме за пост в Telegram, отметив, что прекращение производства за истечением сроков давности приравнивается к невиновности. Мисиков и его защита намерены добиваться правовой оценки своих доказательств.

Как писал "Кавказский узел", дело блогера из Северной Осетии Батраза Мисикова, обвиненного в экстремизме за пост в Telegram, закрыто по срокам давности, однако он намерен добиваться полной реабилитации. Коллеги и друзья блогера объяснили его решение стремлением к справедливости, хотя усомнились, что стоит оспаривать такое решение суда.

11 мая 2022 года стало известно, что блогер из Северной Осетии Батраз Мисиков, пишущий под псевдонимом "Батраз Сидамон", был обвинен в пропаганде превосходства русских над осетинами и разжигании ненависти к КПРФ и государству. Поводом для административного дела стал пост с комментарием инициативы активистов движения "Ныфс" переименовать улицу Ленина в честь Героя Советского Союза Тогузова. Защита блогера настаивает на том, что Мисиков реализовал свое право на свободу слова. По ходатайству защиты рассмотрение дела было перенесено в Беслан, по месту жительства блогера. Высказывание Мисикова может быть поводом для дискуссии, но не для возбуждения дела, указал комитет "Матери Беслана".

Верховный суд Северной Осетии не нашел нарушений в решении Правобережного районного суда в отношении блогера Батраза Мисикова, обвиненного в экстремизме за пост в Telegram, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мисикова Агубе Галуев. "В своем решении по нашей жалобы Верховный суд сослался на правовую позицию Конституционного суда РФ о том, что когда в отношении гражданина прекращается производство по делу об административном правонарушении в связи с истечением срока давности, то государство более не ставит под сомнение статус такого лица в качестве невиновного", - сказал он.

Однако защита Мисикова продолжит добиваться правовой оценки своих жалоб. "Мы указывали на существенные процессуальные нарушения, которые были допущены как судом, так и прокуратурой. Они никакой мотивированной оценки не получили, суд просто сослался на то, что вопрос о допустимости доказательств в связи с истечением сроков давности рассматриваться сейчас не может", - подчеркнул Галуев.

Батраз Мисиков подтвердил намерение довести дело до вышестоящих инстанций. "То, что я ни в чем не виноват, а обвинения против меня абсурдны, было понятно с самого начала. Более того, катастрофическое количество процессуальных нарушений не оставляет камня на камне от позиции обвинения. Это дело настолько бесперспективно для стороны обвинения, что прокуратура даже не стала посылать своего представителя на заседание в Верховный суд. Я настаиваю на том, чтобы судебная система дала правовую оценку нашим доказательствам (чего мы пока так и не добились). Поэтому мы будем обращаться в вышестоящую судебную инстанцию в Пятигорске. Мне не жалко ни времени, ни сил, чтобы заставить систему работать", - заявил блогер корреспонденту "Кавказского узла".

Как следует из информации на сайте Верховного суда Северной Осетии, жалоба Батраза Мисикова рассматривалась сегодня.

"Кавказский узел" также писал, что по заявлению защиты, независимая экспертиза публикации Мисикова противоречит выводам экспертов частной компании (эксперта Кунавина), в которую обратились сотрудники ФСБ. Опрос лингвиста из частной компании выявил нарушения в процедуре, защита потребовала признать его заключение недействительным. Судья удовлетворил ходатайство прокурора о третьей экспертизе текста Мисикова в экспертно-криминалистическом центре (ЭКЦ) МВД по Северной Осетии, однако сотрудники центра отказались проводить экспертизу, сославшись на отсутствие компетенций.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" активисты и блогеры указали, что дело против Мисикова связано с его гражданской позицией. Если суд признает его виновным, это может стать началом массового преследования за высказывание собственного мнения, полагают они.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

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