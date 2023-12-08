Суд оставил в силе запрет главреду Abzas Media на свидания с близкими

08 декабря 2023, 17:12

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Жалоба главного редактора Abzas Media Севиндж Вагифгызы на запрет свиданий и телефонных разговоров с близкими оставлена без удовлетворения, суд рассмотрел ее без участия адвоката и самой журналистки. Защита намерена обжаловать это решение.

Как писал "Кавказский узел", 25 ноября стало известно, что следователи запретили арестованным Ульви Гасанли и Севиндж Вагифгызы телефонные разговоры и свидания с близкими. Адвокаты назвали этот запрет необоснованным.

20 ноября были задержаны а на следующий день арестованы директор издания Ульви Гасанли (также упоминается в СМИ как Гасанлы), главный редактор Севиндж Вагифгызы и сотрудничавший с Abzas Media активист Мохаммед Кекалов. Все они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. 1 декабря по этому же делу была арестована журналистка Наргиз Абсаламова.

Жалоба Вагифгызы на запрет ей свиданий и телефонных разговоров с близкими была рассмотрена еще 6 декабря, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эльчин Садыгов.

"Мне только сегодня, постфактум сообщили из суда о рассмотрении и неудовлетворении жалобы. Интересно, что о проведении заседания заблаговременно не уведомили ни меня как адвоката, ни мою подзащитную и даже следователя. Судья Бахтияр Мамедов сам провел заседание и сам принял решение", - сказал адвокат.

Он заявил о "незаконности" подобного метода рассмотрения судьей жалобы. "Это нарушение принципов открытости и состязательности суда, требований процессуального законодательства. Мы подадим апелляцию на это решение", - сказал Садыгов.

Адвокат также указал на необоснованность запрета Вагифгызы на телефонные разговоры и встречи с родными. "Закон допускает подобные ограничения прав подследственных лишь в исключительных случаях и при этом следователь должен обосновать свое решения. Такого обоснования нам не представлено. Севиндж Вагифгызы не является преступником-рецидивистом, статья обвинения ей не относится к тяжким преступлениям против личности и государства. Поэтому никакой необходимости и целесообразности ее полной изоляции нет", - сказал адвокат.

В Хатаинском районном суде подтвердили информацию об отклонении жалобы, отметив, что "решения судей не комментируются".

Представители следствия оказались недоступны для комментариев.

Ранее адвокат Зибейда Садыгова сообщила, что запрет Гасанли на телефонные разговоры и свидания с близкими также обжалован. Более того, Гасанли уже запретили телефонные звонки и адвокатам.

Напомним, преследование журналистов Abzas Media вызвало заметный международный резонанс. Арест Ульви Гасанли связан с антикоррупционными расследованиями издания и противоречит обязательствам Азербайджана как члена Совета Европы, указали 23 ноября три докладчика ПАСЕ и призвали освободить Гасанли и его коллегу Севиндж Вагифгызы. Обвинения журналистам издания в контрабанде неправдоподобны, подтвердили азербайджанские правозащитники.

Кому посвящены антикоррупционные расследования Abzas Media, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Международная сеть журналистов Forbidden Stories также осудила уголовное преследование сотрудников Abzas Media и заявила, что продолжит начатое ими расследование о коррупции. Правозащитные организации Freedom Now и Human Rights Watch призвали власти Азербайджана освободить журналистов.

24 ноября около 30 азербайджанских журналистов и правозащитников в совместном заявлении призвали остановить преследование руководителей Abzas Media и расследовать сведения о давлении на директора издания. Они также выразили сомнение в версии о принадлежности денег, найденных в офисе издания. Обыск проходил "под полным контролем полиции", и происхождение этой суммы неизвестно, а кроме того, "не поддается разумному объяснению" хранение 40 тысяч евро в редакции издания, указали авторы заявления.

25 ноября спецпредставитель ЕС по правам человека Имон Гилмор выразил обеспокоенность давлением на Abzas Media и призвал власти Азербайджана остановить преследование журналистов.

1 декабря союз "За свободу политзаключенным в Азербайджане" обновил список политзаключенных, включив в него в том числе имена Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламовой и Мохаммеда Кекалова.

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