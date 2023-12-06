Кантемир Шериев. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Вести КБР" от 06.12.23, https://t.me/vestikbr/8029

06 декабря 2023, 23:08

Подтверждена гибель на Украине военного из Кабардино-Балкарии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гвардии ефрейтор Кантемир Шериев погиб на Украине. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 114 военных из Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" писал, что старший прапорщик Алексей Недобой погиб в военной операции на Украине.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором приведены истории бойцов из Краснодарского края, убитых в военной операции на Украине.

Уроженец Нальчика Кантемир Шериев погиб на Украине, его семье передан орден Мужества, сообщила телекомпания "Россия 1", отчитываясь о визите к семье погибшего представителей фонда "Защитники Отечества".

Кантемир служил в правоохранительных органах, на военную операцию отправился добровольно в июле 2022 года, был направлен в Херсонскую область. Погиб в сентябре 2022 года, говорится в видеосюжете.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 114 жителей Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 94 из них, о гибели еще 20 бойцов стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным погибших на Украине в 2022 году. Всего власти и силовики на 23.00 мск 6 декабря сообщили о гибели на Украине как минимум 3008 военных с юга России, в том числе 1474 – из СКФО и 1534 – из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Два военных из Дагестана убиты на Украине", "Старший сержант со Ставрополья погиб на Украине", "Силовик из Шатойского района погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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