30 ноября 2023, 14:46

Военный из Кабардино-Балкарии убит на Украине

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Старший прапорщик Алексей Недобой погиб на Украине, сообщила администрация Прохладненского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 114 военных из Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" писал, что Роман Саломахин и Михаил Безин погибли на Украине.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором приведены истории бойцов из Краснодарского края, убитых в военной операции на Украине.

В школе сельского поселения Благовещенка открыли мемориальную доску выпускнику погибшему  в ходе специальной военной операции на территории Украины. Старший прапорщик Алексей Недобой погиб в Херсонской области  8 июля 2022 года, посмертно награжден орденом Мужества, сообщила сегодня администрация Прохладненского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 114 жителей Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 93 из них, о гибели еще 21 бойца стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным погибших на Украине в 2022 году. Всего власти и силовики на 14.30 мск 30 ноября сообщили о гибели на Украине как минимум 2969 военных с юга России, в том числе 1458 – из СКФО и 1511 – из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Житель Каспийска убит в ходе СВО", "Боец из Избербаша убит в военной операции", "Военный из Динского района погиб в зоне спецоперации на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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