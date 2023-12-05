Супруга Самира Ашурова с портретом мужа. Июль 2023 года. Кадр видео Turan https://www.youtube.com/watch?v=fnZ9Z9V6u7k

05 декабря 2023, 00:22

Прокурор запросил восемь лет тюрьмы для азербайджанского оппозиционера Ашурова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гособвинитель попросил суд приговорить к восьми годам лишения свободы депортированного из Германии азербайджанского оппозиционера Самира Ашурова, обвиняемого по двум уголовным статьям. Защита не согласилась с позицией обвинения, указав на нестыковки в деле активиста.

Как писал "Кавказский узел", 29 марта 2022 года член партии Народного фронта Азербайджана Самир Ашуров был возвращен из Германии на родину, а в апреле того же года его арестовали в Баку по обвинению в нападении на человека. Позже следователи дополнили дело обвинением в хулиганстве с использованием оружия. Ашуров отверг в суде все обвинения. Супруга Самира Ашурова Нурана Ашурова, проводившая акции в его поддержку, в августе из-за угроз покинула Азербайджан вместе с двумя несовершеннолетними детьми и перебралась в Грузию.

4 декабря в Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе по делу Самира Ашурова с заключительным словом выступил гособвинитель, сообщил адвокат активиста Эльчин Садыгов. По его словам, прокурор предложил признать Ашурова виновным по обоим вмененным ему статьям и приговорить его к восьми годам лишения свободы. 

Ашуров обвиняется по статьям 126.2.4 (умышленное причинение тяжкого ущерба здоровью общеопасным способом из хулиганских побуждений) и 221.1 (хулиганство с использованием оружия) Уголовного кодекса Азербайджана. По этим статьям ему грозит до 11 лет лишения свободы.

“Прокурор счел, что вина Самира Ашурова в том, что он нанес ножом телесные повреждения признанному потерпевшим Эльшану Набиеву, была доказана в ходе судебного следствия. Мой подзащитный не признает себя виновным. Он считает, что Набиев действует в сотрудничестве с полицией и что этого человека использовали для фальсификации обвинения Ашурову в отместку за его активное участие в акциях протеста против правительства Азербайджана во время пребывания в политэмиграции в Германии”, - рассказал адвокат корреспонденту “Кавказского узла”.

Садыгов отметил, что на заседании 4 декабря еще до выступления гособвинителя он выдвинул ходатайство о расследовании предполагаемых связей Набиева с полицией. “Мы просили суд запросить данные биллинга его мобильного телефона за период с 18 по 20 апреля 2022 года. Эта информация позволила бы определить, находился ли Набиев за день до инцидента, в день происшествия и после него в полицейских учреждениях и с кем в эти дни он общался по телефону”, - сказал адвокат.

Кроме того, по словам Садыгова, защита ходатайствовала о том, чтобы запросить видеозапись хирургической операции, сделанной, как утверждает следствие, Набиеву из-за нанесенного Ашуровым ножевого ранения. 

“Эльшан Набиев утверждает, что после инцидента его прооперировали. Но на видеосъемках следствия не видно следов операции на его теле. Сейчас в больницах все операции записываются на видео. И если ему действительно делали операцию, то запись должна остаться. Набиев при очной ставке в Низаминской полиции показал Ашурову следы якобы раны на животе, образованной в результате ножевого ранения, нанесенного моим подзащитным. Однако, по словам Ашурова, это был шрам старой, многолетней давности раны”, - сказал адвокат Эльчин Садыгов.

Судья оставил оба ходатайства защиты без удовлетворения, объявил судебное следствие закрытым и предоставил слово прокурору.  “Гособвинитель сразу же выступил с заключительным словом. А мы попросили время на подготовку к последнему слову. Мы будем настаивать на оправдательном вердикте. Ибо достоверных доказательств вины Самира Ашурова не было представлено”,  - подчеркнул защитник.

Следующее судебное заседание по делу Самира Ашурова назначено на 18 декабря.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям корреспонденту “Кавказского узла” подтвердили информацию о выступлении на процессе прокурора, попросившего приговорить Ашурова к восьми годам лишения свободы. Представители стороны обвинения оказались недоступными для комментариев об итогах заседания.

"Кавказский узел" писал также, что член ПНФА Пюнхан Керимли, депортированный в ноябре 2021 года в Азербайджан из Германии, был арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков, а затем суд приговорил его к шести годам лишения свободы, апелляция сократила срок лишь на один год. Депортированные из Германии активисты Малик Рзаев и Муталлим Оруджев тоже были арестованы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Оруджев был приговорен к семи годам лишения свободы, такой же срок получил и Малик Рзаев. 

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Примечание:

"Прокурор запросил длительный срок для азербайджанского активиста Мирзоева", "Из Германии депортированы 23 гражданина Азербайджана", "Азербайджанский оппозиционер Малик Рзаев осужден на семь лет".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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