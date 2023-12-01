Два военных из Дагестана убиты на Украине

01 декабря 2023, 15:29

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Юсуп Абдурахманов и Муслим Султанов погибли на Украине, сообщила сегодня администрация Кизилюртовского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 688 военных из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что стало известно о гибели шести военных из Махачкалы, общее число жителей Дагестана, погибших в ходе военной операции на Украине, о которых сообщали власти, достигло 686.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

Погибшие в ходе специальной военной операции бойцы из Кизилюртовского района Юсуп Абдурахманов и Муслим Султанов посмертно награждены медалями "Герой Салатавии". Награды были переданы их родственникам, сообщила сегодня администрация Кизилюртовского района в своем Telegram-канале.

Майор полиции Муслим Султанов ранее служил в Чечне, на военную операцию на Украине отправился добровольцем. Погиб 6 ноября в Херсонской области. У него остались жена и трое детей, сообщила администрация Кизилюртовского района 8 ноября.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 688 бойцов из Дагестана. Всего власти и силовики на 15.20 мск 1 декабря сообщили о гибели на Украине как минимум 2987 военных с юга России, в том числе 1466 – из СКФО и 1521 – из ЮФО."Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.