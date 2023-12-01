01 декабря 2023, 15:29

Два военных из Дагестана убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Юсуп Абдурахманов и Муслим Султанов погибли на Украине, сообщила сегодня администрация Кизилюртовского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 688 военных из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что стало известно о гибели шести военных из Махачкалы, общее число жителей Дагестана, погибших в ходе военной операции на Украине, о которых сообщали власти, достигло 686.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

Погибшие  в ходе специальной военной операции бойцы из Кизилюртовского района Юсуп Абдурахманов и Муслим Султанов посмертно награждены медалями "Герой Салатавии". Награды были переданы их родственникам, сообщила сегодня администрация Кизилюртовского района в своем Telegram-канале.

Майор полиции Муслим Султанов ранее служил в Чечне, на военную операцию на Украине отправился добровольцем. Погиб 6 ноября в Херсонской области. У него остались жена и трое детей, сообщила администрация Кизилюртовского района 8 ноября.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 688 бойцов из Дагестана. Всего власти и силовики на 15.20 мск 1 декабря сообщили о гибели на Украине как минимум 2987 военных с юга России, в том числе 1466 – из СКФО и 1521 – из ЮФО."Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Житель Сулейман-Стальского района убит в ходе СВО", "Два бойца из Дагестана убиты в военной операции", "Полицейский из Махачкалы убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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