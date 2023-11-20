Боец из Астраханской области погиб в военной операции

20 ноября 2023, 15:21

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Александр Нестеров погиб в военной операции на Украине, сообщил глава Красноярского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 230 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", в военной операции на Украине погиб боец из Астрахани Николай Мельников, сообщила 16 ноября администрация городской школы №35. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 229 бойцов из Астраханской области.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

В военной операции на Украине погиб 30-летний Александр Нестеров, сообщил сегодня в своем телеграм-канале глава Красноярского района Руслан Бисенов. "Александр родился и вырос в родном посёлке Бузан. С ранних лет проявился его музыкальный талант вокалиста. В школьные годы неоднократно участвовал в разнообразных творческих конкурсах. Окончив среднюю школу, Александр поступил в Астраханский колледж культуры и искусств. После получения диплома проходил срочную службу в рядах Вооружённых Сил РФ. Отслужив в армии, Александр работал в районном Доме творчества МКДЦ «Мир». Свой творческий потенциал талантливый парень полностью раскрыл в составе нашего известного народного ансамбля «Россияне». В составе этого коллектива с 2016 года Александр реализовался как настоящий артист. Неоднократно выступал с концертами не только в районе, но и в различных уголках Астраханской области", - приводится в публикации биография погибшего.

Нестеров отправился в зону военной операции в октябре 2022 года и погиб 14 ноября, отметил чиновник.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 230 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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