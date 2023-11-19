Николай Мельников. Фото: администрация школы в Астрахани №35 https://vk.com/wall-211381013_881

19 ноября 2023, 10:08

Военный из Астрахани погиб на Украине

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Военнослужащий из Астрахани Николай Мельников погиб во время спецоперации на Украине. С начала военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 229 жителей Астраханской области.

Как сообщал "Кавказский узел", на 13 ноября представители властей и силовики подтвердили гибель во время спецорпеции на Украине не менее 228 жителей Астраханской области.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

При проведении спецоперации на Украине погиб житель Астрахани Николай Мельников, сообщила 16 ноября администрация астраханской школы №35 на странице учебного заведения в соцсети "ВКонтакте". В публикации уточняется, что Мельников являлся выпускником этой школы.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 229 жителей Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Военный из Астраханской области убит на Украине", "Уроженец Харабалинского района погиб на Украине", "Контрактник из Астраханской области убит в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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