32 болельщика сборной Уэльса задержаны армянскими силовиками

19 ноября 2023, 01:44

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В Ереване задержаны 32 фанат сборной Уэльса, которые приехали на матч их команды со сборной Армении. По данным полиции, 16 человек задержаны за хулиганство. Еще 16 болельщиков задержаны за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения, их уже отпустили.

О задержании футбольных фанатов сообщило BBC. По данным издания, на игру с армянской сборной приехало около 1200 уэльских болельщиков. Футбольная ассоциация Уэльса (FAW) подтвердила задержание 32 болельщика. FAW сообщила также, что находится в контакте Ассоциацией футбольных болельщиков (FSA Cymru), которая следят за ситуацией, цитирует издание корреспондент «Кавказского узла».

Футбольные фанаты рассказали британскому изданию, что они были задержаны после времяпрепровождения в одном из ереванских баров, а в полицейском участке им грубили и пугали шестимесячным сроком заключения. При этом, согласно рассказу одного из фанатов, силовики не пояснили причину их задержания. Другой фанат поведал, что, по версии полиции, их задержали за якобы драку между валлийскими болельщиками.

По данным BBC, многих болельщиков задержали в ночь с пятницы на субботу, некоторых из них освободили только до начала матча в 18.00 по местному времени.

В республиканской полиции «Кавказскому узлу» сообщили, что 16 фанатов сборной Уэльса были задержаны за хулиганство, материалы переданы в Следственный комитет.

«Еще 16 фанатов были задержаны за нахождение в нетрезвом состоянии в общественном месте, затем отпущены», - заявил представитель полиции.

Отметим, что игра закончилась вничью со счетом 1:1.

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