Минстрой возложил вину за обрушение дома в Астрахани на проверяющие органы

18 ноября 2023, 09:18

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Обрушение пятиэтажного дома в Астрахани произошло из-за недосмотра проверяющих органов. Они должны были не допустить изменения планировки, которое привело к трагедии, заявил глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 ноября обрушились два подъезда пятиэтажного дома в Астрахани, погиб один человек, более 200 человек были эвакуированы. Позже следователи заявили, что обрушению предшествовало повреждение конструкций из-за ремонта в одной из квартир. Власти пообещали пострадавшим от обрушения дома компенсации в размере от 50 тысяч до 400 тысяч рублей.

Обрушение многоэтажного дома в Астрахани произошло из-за отсутствия должного контроля со стороны проверяющих органов, заявил глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

"Ответственность главных жилищных инспекторов постоянная. <...> Трагедия в Астрахани, с чем она связана? С тем, что недосмотрели", – привел 17 ноября "Интерфакс" слова Файзуллина.

При проведении капитального ремонта следует учитывать все факторы, в том числе в отношении газоснабжения. Изменения в планировку должны вноситься с учетом особенностей здания, а также отслеживаться надзорными органами, привели слова главы Минстроя "Известия".

Напомним, по факту гибели человека при обрушении многоквартирного дома в Астрахани возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следствие считает, что дом обрушился из-за проведения в одной из квартир ремонтных работ, в результате которых были повреждены несущие конструкции.

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