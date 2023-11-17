Названы суммы выплат пострадавшим от обрушения дома в Астрахани

17 ноября 2023, 11:03

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Люди, пострадавшие от обрушения пятиэтажки в Астрахани, получат компенсацию в размере от 50 тысяч до 400 тысяч рублей, объявил губернатор. Обрушению предшествовало повреждение конструкций из-за ремонта в одной из квартир, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября пожилая женщина погибла при обрушении двух подъездов пятиэтажного дома в Астрахани. Из здания было эвакуировано более 200 человек, две семьи (пять человек) находятся в пункте временного размещения, сообщил ночью губернатор Игорь Бабушкин и пообещал финансовую поддержку всем пострадавшим. По его словам, введен региональный режим ЧС.

Пострадавшим жильцам планируется выплатить от 50 тысяч до 400 тысяч рублей, сообщил сегодня Игорь Бабушкин. "Приняты все нормативные документы об оказании финансовой поддержки. Выплаты предусмотрены от 50 до 400 тысяч рублей", - сказал он.

Губернатор отметил, что сегодня только одна семья решила остаться в пункте временного размещения, остальные разъехались по родственникам. Он добавил, что дом, согласно докладу главы города, неоднократно капитально ремонтировался, за ним была закреплена управляющая компания, пишет "Интерфакс".

В связи с гибелью женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ и статье 168 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, уничтожение имущества по неосторожности), сообщило вечером 16 ноября областное управление СКР. "По предварительным данным, обрушение произошло при проведении в одной из квартир вышеуказанного дома неустановленными лицами строительно-ремонтных работ, в результате которых были повреждены несущие конструкции", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, в Астрахань направлены криминалисты центрального аппарата СКР и сотрудники судебно-экспертного центра СКР, отмечается в сообщении.

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