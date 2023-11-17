Пять астраханцев размещены во временном пункте после обрушения дома

17 ноября 2023, 09:22

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В пункте временного размещения находятся пять человек, чьи квартиры повреждены при обрушении пятиэтажки в Астрахани, сообщил губернатор. Под завалами здания людей нет, отчитались спасатели.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября пожилая женщина погибла после обрушения части пятиэтажного дома в Астрахани. Из здания было эвакуировано более 200 человек, еще несколько жильцов числятся пропавшими без вести, сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

Открыты три пункта временного размещения, готовые принять жильцов обрушенного дома, сообщил сегодня ночью Игорь Бабушкин в своем телеграм-канале. "Сейчас в ПВР находятся пять человек: семья с ребенком-подростком и молодая пара, с которыми мне удалось поговорить. Астраханцы обеспечены всем необходимым: горячим питанием, вещами", - написал он.

Всем пострадавшим будет оказана финансовая поддержка, заверил глава региона. "Нормативная база для этого готова. Сделаем всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки предоставить людям жилье из маневренного фонда и произвести положенные выплаты", - говорится в публикации.

По состоянию на 02.30 по местному времени (01.30 мск), разобрано 25% завалов обрушившегося здания, отметил Бабушкин. "Задействовано достаточное количество спасателей и техники. Наши медучреждения, министерства и службы переведены в круглосуточный режим работы, введён региональный режим ЧС", - написал он.

Все жильцы из поврежденных подъездов пятиэтажки установлены, пропавших нет, сообщило областное управление МЧС. "Под завалами людей нет. Согласно списку учёта жильцов, все граждане, проживающие в обрушившихся подъездах, установлены, пропавшие отсутствуют", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс".

Губернатор Игорь Бабушкин вечером 16 ноября сообщил, что жильцы одной из квартир, которые числились пропавшими без вести, не находились в квартире в момент обрушения, пишет агентство.

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