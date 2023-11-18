Фильм армянского режиссера стал победителем фестиваля IDFA

18 ноября 2023, 02:47

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Фильм "1489" режиссера из Армении Шогакат Варданян о поисках своего брата, пропавшего в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе, получил главный приз международного фестиваля документального кино IDFA.

Главный приз международного фестиваля документального кино IDFA, прошедшего в Амстердаме, в категории "Лучший фильм" достался армянскому режиссеру Шогакат Варданян за фильм "1489". Фильм удостоился также приза международной кинопрессы ФИПРЕССИ.

Фильм дебютный, его премьера состоялась на фестиваля в Амстердаме 13 ноября 2023 года.

Режиссер фильма Шогакат Варданян в комментарии журналистам рассказала, что этот фильм она посвятила всем парням, которые погибли в Карабахской войне. Само название фильма "1489" - это номер, присвоенный неопознанному телу Согомона, погибшего брата Шогакат. Он пропал в октябре 2020 года в ходе военных действий в Нагорном Карабахе.

Съемки сделаны на телефон Шогакат, она сняла весь процесс поисков своего брата, а также переживания семьи.

Формулировку жюри международного конкурса наставница Шогакат Марина Разбежкина назвала "потрясающей". "Фильм, который действует, как пронзительный свет, который делает видимым огромный скрытый внутренний ландшафт горя и создает осязаемое присутствие из невыносимого отсутствия. Кино, как инструмент выживания, позволяющий всем нам смотреть на вещи, которые мы предпочли бы не видеть. И, наконец, незабываемый пример кино, как акта любви", - процитировала она формулировку на своей странице в Facebook*.

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