18 ноября 2023, 02:47

Фильм армянского режиссера стал победителем фестиваля IDFA

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Фильм "1489" режиссера из Армении Шогакат Варданян о поисках своего брата, пропавшего в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе, получил главный приз международного фестиваля документального кино IDFA.

Главный приз международного фестиваля документального кино IDFA, прошедшего в Амстердаме, в категории "Лучший фильм" достался армянскому режиссеру Шогакат Варданян за фильм "1489". Фильм удостоился также приза международной кинопрессы ФИПРЕССИ.

Фильм дебютный, его премьера состоялась на фестиваля в Амстердаме 13 ноября 2023 года.

Режиссер фильма Шогакат Варданян в комментарии журналистам рассказала, что этот фильм она посвятила всем парням, которые погибли в Карабахской войне. Само название фильма "1489" - это номер, присвоенный неопознанному телу Согомона, погибшего брата Шогакат. Он пропал в октябре 2020 года в ходе военных действий в Нагорном Карабахе.

Съемки сделаны на телефон Шогакат, она сняла весь процесс поисков своего брата, а также переживания семьи.

Формулировку жюри международного конкурса наставница Шогакат Марина Разбежкина назвала "потрясающей". "Фильм, который действует, как пронзительный свет, который делает видимым огромный скрытый внутренний ландшафт горя и создает осязаемое присутствие из невыносимого отсутствия. Кино, как инструмент выживания, позволяющий всем нам смотреть на вещи, которые мы предпочли бы не видеть. И, наконец, незабываемый пример кино, как акта любви", - процитировала она формулировку на своей странице в Facebook*.

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Примечание:

"Фильм китайского режиссера стал победителем "Золотого абрикоса", "Около 100 фильмов вошли в программу фестиваля "Золотой абрикос" в Ереване", "Дылда" Балагова вошла в лонг-лист премии "Оскар".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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