Обвиняемый по делу о теракте в посольстве Израиля арестован в Баку

17 ноября 2023, 17:20

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Азербайджанские силовики предотвратили теракт в посольстве Израиля в Баку, задержав подозреваемого иранского происхождения, сообщило сегодня израильское агентство. Азербайджанские СМИ проинформировали об аресте на четыре месяца мужчины, который пытался ворваться в административное здание посольства иностранного государства.

Как писал "Кавказский узел", 8 октября рабочая группа Милли Меджлиса Азербайджана по межпарламентским связям с Израилем осудила атаку "Хамаса". МИД Азербайджана призвал к деэскалации в зоне израильско-палестинского конфликта и выразил соболезнования в связи с гибелью мирных граждан Израиля и сектора Газа. Официальный Баку занял нейтральную позицию в отношении эскалации в зоне израильско-палестинского конфликта, в обществе преобладают настроения в поддержку еврейского государства, но есть религиозные группы сторонников Палестины, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. По их мнению, подобная поддержка Израиля едва ли грозит ухудшению отношений с Ираном. 18 октября Баку призвал к прекращению военных действий и деэскалации ситуации, заявив о необходимости урегулирования конфликта на основе принципа двух государств с созданием независимой Палестины.

Силы безопасности Азербайджана предотвратили нападение на посольство Израиля в Баку, сообщил сегодня израильский портал Ynet.

Вооруженный мужчина иранского происхождения пытался ворваться на территорию посольства. Азербайджанские силовики разоружили его, говорится в сообщении.

Сегодня азербайджанские агентства распространили информацию о предотвращении теракта "в здании дипломатического представительства иностранного государства в Баку".

"В ноябре 2023 года М.Гусейнзаде с оружием в руках попытался ворваться в административное здание дипломатического представительства иностранного государства в Баку с целью совершения террористического акта. В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Службы государственной безопасности, он был задержан и разоружен", - сообщило сегодня агентство Trend.

Гусейнзаде обвиняется обвиняется в приготовлении к теракту с использованием огнестрельного оружия на почве религиозной вражды, он арестован на четыре месяца, сообщило агентство.

Гусейнзаде длительное время вел наблюдение за посольством, сообщило азербайджанское агентство Qafqazinfo cо ссылкой на материалы дела. Дата, когда был задержан Гусейнзаде в сообщениях не указана.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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