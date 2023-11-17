Врачи назвали тяжелым состояние двух раненных при взрыве в Ереване

17 ноября 2023, 14:31

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Двое из трех пострадавших при взрыве и пожаре в Ереванском госуниверситете находятся в тяжелом состоянии, третий - в удовлетворительном, сообщили в Минздраве. Следователи отчитались о расследовании инцидента по двум уголовным статьям.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в подвале химического факультета ЕГУ произошел взрыв и пожар. Один человек погиб, еще трое получили ранения. По предварительным данным, возгорание произошло из-за перепада напряжения в электросети.

С места происшествия госпитализированы трое пострадавших – сотрудник полиции с диагнозом «отравление угарным газом» и два человека 70 и 66 лет с диагнозом «политравма и химический ожог», сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Следственного комитета Армении. "В подвальном помещении обнаружено тело 73-летнего гражданина с ожогами. На месте происшествия работает следственная группа, выясняются причины взрыва и возгорания", - отметил он.

Возбуждено два уголовных дела – по части 2 статьи 355 УК Армении «Нарушение правил безопасности при строительстве, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия» и части 2 статьи 357 УК Армении «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия», добавил представитель ведомства.

Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как крайне тяжелое, он находится в реанимационном отделении, сообщил «Кавказскому узлу» сотрудник пресс-службы Минздрава Армении. "Состояние второго пострадавшего средней тяжести. Состояние полицейского оценивается как удовлетворительное", - сказал он.

МВД Армении в свою очередь заявило, что взрыв произошел в подвальной комнате, которая предназначалась для насосной станции и служила гардеробной для сотрудников озеленительной службы.

"В соседней комнате, где располагается склад химических веществ, пожара не было. Химики осмотрели место, и опасных газов в воздухе обнаружено не было", – говорится в публикации ведомства в Facebook*, которую перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.