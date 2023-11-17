При взрыве в Ереванском госуниверситете погиб человек

17 ноября 2023, 12:14

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Один человек погиб и трое получили ранения в результате взрыва и последующего пожара в университете.

Сигнал о том, что в подвале химического факультета ЕГУ, произошел взрыв и пожар, поступил в МВД в 09:37 (8.37 мск) по местному времени.

«Помещение предназначено для насосной станции, которая также служит раздевалкой для сотрудников. Соседнее помещение - склад химикатов, где пожара не было. Химики на месте провели осмотр: в воздухе опасные газы не обнаружены», - говорится в сообщении ведомства, распространенном армянскими СМИ.

Возгорание произошло в подвальном помещении 1-го корпуса университета, сообщила пресс-секретарь вуза Кнар Мисакян на своей странице в социальной сети.

«В результате пожара один человек погиб, еще трое получили ранения», - написала пресс-секретарь. По предварительным данным, возгорание произошло из-за перепада напряжения в электросети, написала она.

В пресс-службе Минздрава Армении сообщили, что пострадавшие при пожаре в ЕГУ госпитализированы. «Им оказывают необходимую медицинскую помощь, пострадавшие проходят обследование», - сказано в сообщении, опубликованном на официальной странице министерства в социальной сети.

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