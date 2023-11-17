Музыкант Ферат отпущен из полиции в Баку

17 ноября 2023, 14:01

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Полицейские освободили музыканта Кямрана Ферата, задержанного в Баку, сообщила его адвокат. Сам Ферат в заготовленном до задержания видеообращении связал возможное преследование с исполнением религиозных песен.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября музыкант Кямран Ферат, известный как автор гимна движения "Мусульманское единство", был задержан дома в Баку и доставлен в полицию. Причины задержания неизвестны, сообщила его адвокат Зибейда Садыгова, добавив, что весной музыканту запретили выезд из Азербайджана.

Кямран Ферат является исполнителем религиозных песен. В его исполнении воспеваются святые мусульманской религии, почитаемые у шиитов имамы. Ранее Кямрана Ферата уже задерживали: так, 9 апреля он был задержан по подозрению в причастности к "глубоко эшелонированной" иранской шпионской сети.

Поздно вечером 16 ноября Кямран Ферат был отпущен из полиции, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Зибейда Садыгова. "Он лишь мне сказал, что уже на свободе, о деталях не сообщил. Он ничего не сказал относительно того, подозревают ли его официально в каком-либо преступлении. Вероятно, это была просто "профилактическая беседа", - сказала она.

После задержания Кямрана Ферата доставили в 8-е отделение Сабаильского районного управления полиции. "Меня к нему не допускали. Я обратилась в МВД и к омбудсмену и сообщила, что меня в нарушение закона не допускают к моему подзащитному. В общем, меня так и не допустили к нему", - отметила адвокат.

Сам Ферат и члены его семьи оказались недоступными для комментариев. Их близкий родственник и еще один религиозный активист сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что Ферат и его семья пока не желают делать публичные комментарии и с музыкантом "все в порядке", хотя остается в силе запрет на выезд из страны.

16 ноября, после задержания Ферата, на YouTube-канале журналистки и защитницы прав верующих Арзу Абдуллы было опубликовано видеообращение Ферата. На видео Ферат, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла", говорит, что заранее подготовил это обращение, ожидая, что его могут арестовать. Он отмечает, что просил членов своей семьи распространить это видео после его задержания.

Музыкант заверил, что не совершал никаких преступлений, а если его арестуют, то это значит, что причиной тому является исполнение им религиозных песен, в том числе "сочинение музыки для движения “Мусульманское единство”".

Ферат также подчеркнул, что распространенные в апреле утверждения о том, что он является "иранским шпионом", не соответствуют действительности. "Это все ложь. Это неправда, что я "служил Ирану". Я патриот Азербайджана. Я посвящал песни шехиду Мубаризу (национальный герой Азербайджана), павшим в 44-дневной войне 2020 года, апрельских боях (2016 года). Я не пел песен против моего государства… Мои песни были посвящены правде, справедливости, и причина моего преследования в этом", - сказал он.

Далее он отметил, что "не совершал ни национального предательства, ни государственной измены, не имеет отношения к наркотикам" и призвал не верить, если его обвинят в этих преступлениях. "Не верьте если вам скажут, что я был «шпионом» или «торговцем наркотикам». Ибо «шпион» и «торговец» наркотиками не будет жить в доме, где вместе проживают три семьи", - подчеркнул Ферат.

Массовые аресты верующих в Азербайджане преследуют цель запугать людей с активной гражданской позицией, при этом медийные обвинения в пропаганде радикальных идей и связи с иранскими спецслужбами при отсутствии достаточных доказательств подменяются делами о распространении наркотиков, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" активисты.

В пресс-службе МВД получить комментарии не удалось. В ведомстве отметили, что не располагают информацией о задержании этого человека, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

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