Автор гимна "Мусульманского единства" задержан в Баку

16 ноября 2023, 19:01

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Музыкант Кямран Ферат, известный как автор гимна движения "Мусульманское единство", доставлен в полицию, сообщила адвокат.

Как писал "Кавказский узел", ранее Кямрана Ферата уже задерживали правоохранители. 9 апреля он был задержан по подозрению в причастности к "глубоко эшелонированной" иранской шпионской сети.

Кямран Ферат (Керимов) был задержан около двух часов дня (13.00 по мск), его увели из дома в поселке Баилова Баку, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Зибейда Садыгова. "Кямрана Ферата забрали из дома лица в штатском. Об этом мне сообщила его супруга", - сказала Садыгова.

По ее словам, Ферата доставили в 8-ое отделение Сабаильского районного управления полиции Баку. "Причины задержания я выясняю", - отметила адвокат.

Хотя официальных обвинений Ферату не было предъявлено, но музыканту весной этого года ввели запрет на выезд из страны, добавила Садыгова.

Кямран Ферат является исполнителем религиозных песен. В его исполнения воспеваются святые мусульманской религии, почитаемые у шиитов имамы. Он имеет личный аккаунт на сервисе YouTube Kamran Ferat.

Как сообщили в движении "Мусульманское единство", он также является автором гимна этой организации.

От близких Ферата корреспонденту "Кавказского узла" поступило видео, на котором как утверждается, запечатлены кадры его задержания.

На 45-секундном видео женский голос за кадром говорит, что "лица в гражданском уводят Кямрана", после чего сообщает о том, что позвонит на горячую линию МВД. "Куда хочешь, звони", - ответил на это один из мужчин в штатском. Далее видны кадры как на улице уводят мужчину и сажают в машину. "Вот надели ему наручники, сажают в машину, при нем ничего нет, но по всей вероятности ему подложат наркотики", - говорит женщина за кадром.

В пресс-службе МВД получить комментарии не удалось.

Массовые аресты верующих в Азербайджане преследуют цель запугать людей с активной гражданской позицией, при этом медийные обвинения в пропаганде радикальных идей и связи с иранскими спецслужбами при отсутствии достаточных доказательств подменяются делами о распространении наркотиков, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" активисты.

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