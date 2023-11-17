Суд удовлетворил иск об изъятии земли под строящимся приютом в Сириусе

17 ноября 2023, 06:47

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Суд в Адлере по иску прокуратуры постановил передать государству участок земли в Сириусе, на котором строится приют для нуждающихся, и взыскать с владельцев приюта более 232 миллионов рублей. Жители Сочи, пришедшие на заседание, возмутились решением суда.

Как писал "Кавказский узел", 2 ноября более 200 местных жителей пришли на предварительное заседание суда в Адлере, куда поступил иск прокурора с требованием признать ничтожным муниципальный договор аренды земли 2006 года, заключенный с Суреном Эксузяном и Владимиром Осколковым, вернуть участок земли федеральной территории Сириус, на которой строится православный приют для нуждающихся, а также взыскать солидарно с ответчиков 232,47 миллиона рублей. Перед этим Краснодарский краевой суд отменил решение суда 2009 года и кассационное определение 2010 года, узаконившие здания.

В июле благотворитель Сурен Эксузян (основатель "Фонда поддержки строительства храма") сообщил, что получил иск от администрации поселка городского типа Сириус с требованием снести недостроенный приют для прихожан, который они строят уже более 15 лет. Местные жители заявили, что сноса приюта, который является неотъемлемой частью храмового комплекса, допустить нельзя.

16 ноября судья Адлерского райсуда удовлетворил иск прокурора о передаче Сириусу земли, на которой строится приют для нуждающихся людей, а также взыскал с владельцев православного приюта более 232 миллионов рублей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из ответчиков Сурен Эксузян. Он добавил, что на решение суда готовится апелляционная жалоба.

Ранее, 14 ноября, суд перенес рассмотрение иска по существу на 16 ноября. На заседание снова, по словам Сурена Эксузяна явилось много слушателей, желающих морально поддержать ответчиков. Представитель прокуратуры настаивал на своих требованиях.

Жительница Сочи Виктория Малова, которая пришла в суд поддержать ответчиков, сообщила, что ее не пустили в зал, объяснив это отсутствие места. "Мы были возмущены тем, что за одно заседание судья удовлетворил иск, даже не вникая в суть проблемы города. Власти не строят приюты или социальные дома. В Сочи огромная очередь из очередников. Есть и внеочередники, но при огромном строительстве квартир для сочинцев нет. Многие стали бомжами, потому что власти выселяют людей под разными предлогами, ломая их дома. В городе целая армия бомжей. Это и дети, и взрослые, и социально незащищенные группы людей. И когда меценат Сурен Эксузян взялся за дело и на свои личные средства, на пожертвования его семьи и знакомых фактически построил этот приют, то его просто отобрали в пользу новоявленной федеральной территории Сириус. В городе люди возмущены таким отношением", - рассказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Другая сочинка Вера Большакова высказала мнение, что "в Сочи наметилась тенденция за последние 20 лет отнимать все у простых людей, губить на корню социальные проекты". "Однако все, что касается личной наживы […] чиновников мэрии, судей и самих прокуроров, то их многочисленные дома, квартиры и участки в Сочи, занятые совершенно [неправомерно], они сами у себя не отнимают", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В суде корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что решение будет готово в течении пяти суток, а на его обжалование закон отводит месяц.

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