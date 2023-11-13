Прокуратура потребовала взыскать с владельцев православного приюта в Сириусе более 232 млн рублей

13 ноября 2023, 03:59

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В деле об изъятии участка земли, на которой располагается православный приют Храма Нерукотворного образа Христа Спасителя, и передачи его федеральной территории Сириус, а также взыскания с владельцев более 232 миллионов рублей, имеется множество нарушений, заявил представитель ответчиков Алексей Жолобов.

Как писал "Кавказский узел", в начале июля настоятель Храма Нерукотворного образа Христа Спасителя Флавиан (в миру Владимир Осколков) и руководитель Краснодарского регионального общественного благотворительного фонда «Приют Святого Иоанна Предтечи» Сурен Эксузян рассказали, что получили иск от администрации поселка городского типа Сириус с требованием снести еще недостроенный приют для прихожан, который они строят уже более 15 лет. Прихожане заявили, что снос приюта, который является неотъемлемой частью храмового комплекса, допустить нельзя.

14 ноября суд Адлера приступит к рассмотрению по существу иска исполняющего обязанности городского прокурора А. Михайловского, который требует признать ничтожным муниципальный договор аренды земли 2006 года, заключенный с Суреном Эксузяном и Владимиром Осколковым; вернуть участок федеральной территории Сириус путем подписания акта приема-передачи земли в течении 10 суток после вступления решения суда в силу, а также взыскать солидарно с ответчиков сумму в размере 232 473 537 рублей. Накануне Краснодарский краевой суд края отменил решение суда 2009 года и кассационное определение 2010 года, узаконившие здания.

Сурен Эксузян рассказал 12 ноября корреспонденту "Кавказского узла", что в суд Адлера на предварительное заседание 2 ноября явилось порядка двухсот местных жителей. Всем желающим присутствовать не нашлось места в здании суда. Были допущены всего 12 человек, включая участников процесса. Судья объяснил это «недостатком мест в зале». Представитель ответчиков Алексей Жолобов рассказал, что суду было заявлено ходатайство о проведении выездного заседания на земельном участке, который собираются изъять, однако судья отказался от этого. «Он также отклонил и ряд других важных ходатайств, к примеру, о прекращении дела за давностью срока, о привлечении в процесс администрации Адлерского района, предоставившей участок в аренду в 2006 году», - рассказал Эксузян.

По словам представителя ответчика Алексея Жолобова, участники стороны ответчика отметили явную спешку со стороны судей, которые даже отказали в ходатайстве отложить суд 9 ноября в кассационной инстанции по причине болезни одного из ответчиков, который представил справку из больницы о госпитализации. «Суд апелляционной инстанции 9 ноября, грубо нарушив нормы материального и процессуального права, не вникая в суть дела, через 14 лет отменил решение суда своего коллеги из Адлера, которым было узаконено здание приюта. Суд апелляционной инстанции отменил даже кассационное определение, что вообще не предусмотрено нормами закона <...> При этом администрация ФТ «Сириус», подавшая требование об отмене решения, является правопреемником города Сочи, уже реализовавшего своё право на обжалование судебных актов в 2010 году», - рассказал он.

Жолобов также подчеркнул, что судья принял экспертное заключение Н. Белокриницкой, где было указано, что "строительством приюта земельному участку якобы нанесены убытки в размере 232 (миллиона) 473 (тысячи) 537 рублей в результате «разрушения плодородного слоя» и «вреда беспозвоночным животным», то есть червям". "Заключение подготовлено с грубейшими нарушениями закона об экспертной деятельности. Эксперт Белокриницкая, исключённая из СРО оценщиков в 2021 году, выполнила работы по оценке размера ущерба, чем грубо нарушено законодательство об оценочной деятельности", - считает Алексей Жолобов.

Заключение эксперта удивило и Сурена Эксузяна. Он сообщил, что в 2012 году отказался от права аренды части данного участка площадью 11 соток, где в дальнейшем по олимпийской программе администрацией Краснодарского края был возведен Олимпийский храм. В строительстве храма также активно участвовал основанный Эксузяном Фонд поддержки строительства Храма.

«Также является надуманной и необоснованной позиция прокурора в отношении имени родного деда Сурена. Несмотря на массу документов, подтверждающих, что почётный железнодорожник и участник Великой Отечественной войны носил имя Татулян Арташ Мкртычевич, прокурор, прикладывая черно-белую ксерокопию справки совхоза «Восход», оспаривает данный факт, утверждая, что данным участком якобы владело иное лицо - Татулян Ардаш Мкрдичевич. На самом деле имеет место быть техническая описка буквы «д» вместо буквы «т». В распоряжении ответчиков имеются документы, опровергающие довод прокурора», - утверждает Алексей Жолобов.

«Представитель истца так и не пояснил нам, чем именно нарушены права новоявленного образования Сириус тем, что ответчиками на закономерном участке построены и узаконены жилые дома, в которых в дальнейшем будет размещён приют», - добавил он.

По словам Сурена Эксузяна, он заявил в суде свою правовую позицию по полученному иску. «По данному гражданскому делу я являюсь ответчиком и, если коснутся самой сути дела, то сегодня я «отвечаю» за то, что в течение 30 лет посвятил свою жизнь благотворительному служению людям и церкви. Может быть, для вас это окажется странным, но к этому меня подвигло устное завещание моего деда – участника Великой Отечественной войны Татуляна Арташа Мкртычевича, которого я очень любил. В благодарность духовному отцу нашей семьи, архимандриту Флавиану (Осколкову) за просвещение в православной вере, дед предложил сделать на нашей земле, которой мы владели с 1950 года, благое для людей и церкви дело. В результате он вынес решение строительства на нашей земле приюта для престарелых людей – это было в 2002 году. Собрал всех внуков, семью. При этом высказал условие, что при жизни отца Флавиана (Осколкова) приют должен оставаться в его (отца Флавиана) ведении…. Когда мы узнали о проведении зимних Олимпийских игр в 2014 году, у нас появилась идея построить здесь же, рядом с приютом вместительный православный храм для посещения его спортсменами, гостями, прибывающими на игры. Идею строительства храма мы озвучили министерству регионального развития РФ. Идея строительства была поддержана президентом страны В.В. Путиным и Святейшим Патриархом Кириллом. В связи с чем мы безвозмездно пожертвовали свой (дедовский) земельный участок государству под строительство Олимпийского объекта – Культурно-исторического центра в честь Нерукотворного Образа Христа Спасителя (храма) и вместе с администрацией Краснодарского края приняли участие в его строительстве. Строительство благополучно завершилось в декабре 2013 года. После чего приют и храм стали единым комплексом, который на время проведения зимних Олимпийских игр стал объектом международного гостеприимства. То, что я слышу на заседаниях, не соответствует истории создания приюта и храма. Не соответствует истории, которую мы все эти годы прошли с администрацией города Сочи и Краснодарского края, Русской Православной Церковью, Адлерским районным судом (решение от 10.12.2009 г. по делу 2-2356/2009) и Краснодарским краевым судом (кассационное определение от 18.02.2010г. по делу №33-2753/2010), ГК «Олимпстрой»… Вместо того, чтобы поддержать инициативу граждан, пожертвовавших своим земельным участком и в течении 18 лет созидающих благое дело организации приюта для престарелых людей, … чиновники вручают нам иски о сносе зданий и изъятии земли под ним», - говорится в возражении Эксузяна на исковое заявление.

Вопрос о сносе приюта вызвал возмущение пользователей соцсети "ВКонтакте". На странице Фонда Храма Нерукотворного Образа Христа Спасителя они высказали свою позицию по данному вопросу.

«Весь город Сочи шокирован и не только Сочи, обсуждают происходящее с приютом, что за цирк устроили <...> Штрафы людям за что? За то, что земли свои отдали для пожилых инуждающихся?»? - задается вопросом Елена Лобян.

«Не стыдно такие иски предъявлять? <...> Полная анархия и беззаконие. Червей жалко, а людей нет? И как приют может червям навредить?» - интересуется Елена Полысаева.

"Мы, народ в здравом уме и твердой памяти просим защитить приют от бесконечных неправомерных исков, от неуместных экспертиз, от произвола властей. Разве мало доказательств? В чем провинились перед вами люди, которые строили, жертвовали, делали и продолжают делать добрые дела?" - возмущается Тамара Авксентьева.

"Обвинить покойного деда в незаконном использовании своей земли, это «прекрасно», я считаю. Идеально вписывается в повестку популяризации семейных традиционных ценностей", - иронизирует Анна Труфанова.

"На мой взгляд, это осознанное вредительство", - считает Елена Асиновская.

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