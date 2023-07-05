Требование властей снести православный приют в Сириусе возмутило прихожан

05 июля 2023, 08:28

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Власти Сириуса подали в суд с требованием к настоятелю храма Флавиану и руководителю благотворительного фонда «Приют Святого Иоанна Предтечи» Сурену Эксузяну снести строящийся для прихожан приют. Строения храмового комплекса узаконены еще в 2009 году, земля, на которой они стоят, была передана православной церкви безвозмездно предками Сурена Эксузяна, а снести приют, который является неотъемлемой частью храмового комплекса, не разрушив сам храм, невозможно, указали отец Флавиан и Сурен Эксузян. Прихожане записали обращение к президенту с просьбой вмешаться в ситуацию.

4 июля 4-й кассационный суд в Краснодаре получил жалобу от священнослужителей по поводу сноса возведенных ими культовых строений и назначил ее рассмотрение на 28 июля, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в суде.

Настоятель Храма Нерукотворного образа Христа Спасителя Флавиан (в миру Владимир Осколков) и руководитель Краснодарского регионального общественного благотворительного фонда «Приют Святого Иоанна Предтечи» Сурен Эксузян рассказали, что получили иск от администрации поселка городского типа Сириус с требованием снести еще недостроенный приют для прихожан, который они строят уже более 15 лет.

По мнению властей (копия иска имеется в распоряжении «Кавказского узла»), земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства, используется не по назначению. Строения, которые на праве собственности с 2009 года принадлежат Эксузяну и Осколкову, должны быть признаны самовольными постройками, так как на них не выдавалось разрешение администрации, и вместо разрешенных трех этажей возведено шесть. Сами строения, по мнению чиновников, должны быть снесены.

Настоятель храма и руководитель фонда в возражении к иску (копия документа имеется в распоряжении «Кавказского узла»), указали, что строения были узаконены судом в 2009 году. А настоятель Флавиан указал, что снос зданий приюта, представляющих единый комплекс с храмом, приведет к разрушению всего комплекса.

Сам комплекс расположен в Имеретинской низменности между федеральной трассой и ЖД дорогой. Храм функционирует с 2014 года, на его открытии в ночь на Рождество его посетил президент РФ Владимир Путин.

Прихожане записали обращение к главе государства с просьбой не допустить уничтожения благотворительного проекта.

Видеообращение было опубликовано 22 июня. По данным на 7.43 мск 5 июля обращение набрало 29 000 просмотров, 2,2 тысячи лайков и 628 комментариев. Большинство комментаторов выразили возмущение иском. «Уважаемые власти и президент: давайте будем работать на созидание и сохранение прекрасного, а не на разрушение!» - написал Станислав Обрезан.

Власти Сириуса отвергают заявления о намерении снести храм

"Спорная ситуация касается построек рядом с храмом, которые к нему не относятся. Они имеют купола, кресты и иконы на фасаде - внешний вид зданий намеренно вызывает ложные представления об их назначении. Данные постройки были возведены на земельном участке с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства, разрешение на строительство не выдавалось, государственный строительный надзор не осуществлялся", - привело 26 июня информагенство ТАСС сообщение пресс-службы федеральной территории. Представители властей заявили, что эксплуатация этих построек опасна.

Пресс-служба подчеркнула, что информация о намерении снести сам храмовый комплекс не соответствует действительности. "Что касается самого храма, то он находится в собственности государства, и исков к нему не предъявлялось", - уточнили власти федеральной территории.

«В видеообращении нет ни одного слова о том что власти хотят снести храм", - прокомментировал "Кавказскому узлу" позицию властей юрист Алексей Жолобов, представляющий священнослужителей в суде. Он напомнил, что суд признал признал за ответчиками права собственности на эти строения еще в 2009 году.

"Никакого обмана в том, что это единый комплекс, не было и нет, потому что идея приюта с храмами возникла и стала реализовываться еще в 2005 году на земле предков Сурена, на которой он вырос сам и которую эта семья занимает с 1950 года, то есть более 70 лет. Строительство приюта велось почти 20 лет и никаких проблем это не вызывало. Зато когда здание было возведено и остались внутренние отделочные работы, то вместо госпомощи от государства был получен иск», - сказал Алексей Жолобов.

Юрист рассказал что «Сириус» подал заявление на восстановление срока на подачу апелляции на решение суда от 2009 года узаконившего постройки приюта и суд Адлера этот срок восстановил. «Мы подали кассацию на определение суда о восстановлении сроков и просили дело о сносе в суде Адлера приостановить до рассмотрении нашей жалобы в крайсуде. Суд согласился и сейчас дело приостановлено», - отметил юрист Алексей Жолобов.

"Храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя построен на месте двух жилых домов, принадлежавших моим родным дедам - участникам Великой Отечественной войны: по линии отца - Эксузяну Сурену Рубеновичу, по линии матери - Татуляну Арташу Мкртычевичу", - рассказал "Кавказскому узлу" Сурен Экскузян.

"Мой родной дед решил пожертвовать свой земельный участок православному священнику, архимандриту Флавиану (Осколкову)... Отец Флавиан предложил построить на этом месте приют для престарелых людей. Дед согласился, но при этом высказал условие, что при жизни отца Флавиана приют должен оставаться в его (отца Флавиана) ведении"

"Занимаясь получением разрешения на строительство социального объекта, мы столкнулись с множеством проблем, в том числе требовалось изменить вид разрешённого использования земельного участка, что на то время стало задачей нереальной, на безуспешное решение которой я потратил целых три года. Одновременно с этим мы обсуждали наш проект с правящим архиереем, митрополитом Екатеринодарским и Кубанским Исидором. Ввиду того, что наш земельный участок имел вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», осуществить идею создания приюта стало возможным только в рамках жилой застройки путём строительства двух жилых домов взамен старых, с последующим переводом зданий в статус социальных объектов", - рассказал Сурен Экскузян.

С 2005 года строятся жилые корпуса с домовыми храмами, входящие в концепцию проекта «Приют Святого Иоанна Предтечи», указал он.

"Назначение проекта - безвозмездное пансионное содержание престарелых, одиноких, нуждающихся в особом попечении людей. В комплекс зданий входят жилые корпуса с домовыми храмами во имя святого пророка и Крестителя Господня Иоанна, святого пророка Илии, святителя Спиридона Тримифунтского Чудотворца, Благовещения Пресвятой Богородицы и часовней святых Киприана и Иустинии", - пояснил Сурен Экскузян.

Корпуса возведены на земельном участке общей площадью 2255 кв.м., который предоставлен на праве долгосрочной аренды на срок до 2054 года. В 2010 году на указанные жилые корпуса было зарегистрировано право собственности. Объекты недвижимости поставлены на кадастровый и инвентаризационный учёт.

Корпус с домовым храмом в честь Святителя Спиридона был реконструирован с увеличением площади на 1119 кв.м., в нём дополнительно были размещены келии для содержания престарелых, нуждающихся в уходе прихожан с домовым храмом в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. В 2013 году реконструированный корпус с двумя домовыми храмами был поставлен на кадастровый учет.

Позднее, в рамках подготовки к проведению Зимних Олимпийских Игр 2014 года, по просьбе Святейшего Патриарха Кирилла и благословению Митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора для жителей города, спортсменов и гостей, прибывающих в город Сочи, на данном земельном участке был построен Культурно-исторический центр в честь Нерукотворного Образа Христа Спасителя.

Для строительства храма в качестве добровольного пожертвования были безвозмездно переданы в государственную собственность земельные участки общей площадью 1100 кв.м. Строительство завершилось в декабре 2013 года.

"В связи с огромным объемом задач и сверхсрочными темпами олимпийского строительства, своевременной корректировки границ участков в период строительства сделано не было, в результате чего до настоящего времени нам не удалось оформить право собственности на реконструированный корпус Приюта для содержания престарелых, нуждающихся в уходе людей, с домовым храмом Благовещения Пресвятой Богородицы", - пояснил Сурен Экскузян.

По его словам, приют может вмещать до 200 человек, а храм принимает на богослужениях до 500 человек. При этом в приюте продуманы комнаты для молебен и все что необходимо человеку, ищущему пристанище или приют рядом с Храмом.

"В октябре 2022 года администрация федеральной территории «Сириус» инициировала судебный процесс по сносу части храмового комплекса - приюта для престарелых людей, на здания наложен арест. Мы попросили администрацию федеральной территории «Сириус» создать комиссию, в работе которой смогли бы объективно донести историю создания уникального объекта, а также ситуацию вокруг земельного участка автодороги, расположенного на нём реконструированного здания Приюта, и подтвердили нашу готовность устранить все замечания. Ответа на наше предложение от администрации не последовало. В итоге вопрос о сохранении зданий администрация федеральной территории «Сириус» не рассматривает, на обращения в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации не отвечает", - поведал Сурен Экскузян.

По его словам, община столкнулась с многочисленными проверками, которые проводились "на основании анонимных жалоб".

«Приют строили всем миром. Кто помогал досками, кто цементом, кто бетоном, кто камнями, кто деньгами. Местные люди понимали важность этого благотворительного проекта и власти нам не препятствовали в этом, пока часть территории Сочи с Имеретинской низменностью не стала Сириусом», - говорит Сурен Экскузян.

Администрацию в данной ситуации можно считать ненадлежащим истцом, считает юрист Илона Березникова. Она не участвует в процессе, однако следит за этим делом.

«Дело в том, что семья руководителя благотворительного фонда Сурена Экскузяна владела данной землей с 1950 года... В 2009 году суд узаконил эти постройки. То есть прошло 20 лет. О каком сносе может идти речь, когда сама территория Сириуса была образована в 2020 году. Надо понимать, что на эту территорию чиновники прибыли, когда на ней уже стоял и приют, узаконенный судом, и храм, возведенный на бюджетные миллионы рублей. Поэтому они должны были составить акт приема передачи от города Сочи имущественного комплекса, тогда бы этих проблем не возникало. Но (власти) Сириуса ведут себя так, вроде бы они пишут историю Сочи и Имеретинской низменности с чистого листа. Но тут жили до них и живут сейчас несколько поколений сочинцев, среди них семья Сурена Экскузяна, которую надо поблагодарить за доброе дело: пожертвование земли и построенного приюта городу. Это просто верующие люди, которым лучше было бы помочь завершить проект, тем более что в городе нет домов престарелых для одиноких людей», - высказала свое мнение Илона Березникова.

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